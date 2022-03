Câu hỏi kỳ 3

(Bắt đầu từ 9h00’, ngày 28/3/2022 và kết thúc lúc 16h00’, ngày 01/4/2022)

Câu 1: Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tỉnh Pleiku có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện? Gồm những đơn vị hành chính nào?

Có 04 đơn vị hành chính; gồm: Thị xã Pleiku, huyện An Khê, huyện Pleikli, huyện Cheo Reo. Có 04 đơn vị hành chính; gồm: Thị xã Pleiku, huyện An Khê, huyện Chư Ty và huyện Cheo Reo Có 05 đơn vị hành chính; gồm: Thị xã Pleiku, huyện An Khê, huyện Pleikli, huyện Chư Ty, huyện Cheo Reo.

Câu 2: Cao nguyên là dạng địa hình phổ biến và đa dạng của tỉnh Gia Lai. Hãy cho biết toàn tỉnh có mấy cao nguyên? Tên của cao nguyên đó?

01 cao nguyên; Cao nguyên Kon Hà Nừng (Kon Hơnưng). 02 cao nguyên; Cao nguyên Kon Hà Nừng (Kon Hơnưng) và Cao nguyên Pleiku. 03 cao nguyên; Cao nguyên Kon Hà Nừng (Kon Hơnưng), Cao nguyên Pleiku và Cao nguyên Chư Đăng Ya.

Câu 3: Anh hùng Kpă Klơng, người Jrai có tài bắn xuyên táo diệt địch bằng súng trường. Hãy cho biết, ông tham gia du kích năm bao nhiêu tuổi và đại diện tiêu biểu cho phong trào nào của thanh niên Gia Lai?

13 tuổi; phong trào “Tuổi trẻ chí lớn”. 14 tuổi; phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt ”. 15 tuổi; phong trào “Diệt ác, mở thế kìm kẹp cho dân”.

Câu 4: Địa điểm đón Thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946 là vị trí nào ở thành phố Pleiku hiện nay?

Khu vực khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai (số 02, đường Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku). Khu vực khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (số 02, đường Trần Phú, thành phố Pleiku). Khu vực khuôn viên Hội trường 2/9 (số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Câu 5: Quần thể Di tích Tây Sơn thượng đạo – Di tích quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 93/2022/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ) gồm bao nhiêu điểm, cụm di tích phân bố trên địa bàn mấy huyện, thị xã?

Gồm 22 điểm, 8 cụm di tích; phân bố trên địa bàn 03 huyện, thị xã (thị xã An Khê, các huyện Đak Pơ, Kbang). Gồm 23 điểm, 8 cụm di tích; phân bố trên địa bàn 04 huyện, thị xã (thị xã An Khê, các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro). Gồm 24 điểm, 9 cụm di tích; phân bố trên địa bàn 05 huyện, thị xã (thị xã An Khê, các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, Mang Yang).

Câu 6: Hãy cho biết Công trình thủy lợi Ayun Hạ được khởi công xây dựng vào ngày tháng năm nào? diện tích tưới theo thiết kế là bao nhiêu ha?

Ngày 17/3/1990; phục vụ tưới cho 13.500ha. Ngày 17/3/1991; phục vụ tưới cho 14.500ha. Ngày 17/3/1992; phục vụ tưới cho 15.500ha.

Câu 7: Xếp hạng về Chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai năm 2020 đứng thứ bao nhiêu cả nước và đứng thứ mấy ở khu vực Tây Nguyên?

Đứng thứ 19 cả nước, đứng đầu khu vực Tây Nguyên (trong đó xếp hạng: Chính quyền số: 17/63; Kinh tế số: 33/63; Xã hội số: 18/63). Đứng thứ 20 cả nước, đứng thứ hai khu vực Tây Nguyên (trong đó xếp hạng: Chính quyền số: 17/63; Kinh tế số: 34/63; Xã hội số: 19/63). Đứng thứ 21 cả nước, đứng thứ ba khu vực Tây Nguyên (trong đó xếp hạng: Chính quyền số: 18/63; Kinh tế số: 33/63; Xã hội số: 20/63).

Câu 8: Hãy cho biết, đến năm 2020, các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Gia Lai đã có mặt trên thị trường của bao nhiêu quốc gia trên thế giới?

30 quốc gia. 40 quốc gia. 50 quốc gia.

Câu 9: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào thời gian nào? Theo Quyết định nào của Thủ tướng Chính phủ?

Năm 2017; theo Quyết định 1413/2018/QĐ-TTg, ngày 17/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2018; theo Quyết định 1415/2019/QĐ-TTg, ngày 17/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2019; theo Quyết định 1418/2020/QĐ-TTg, ngày 17/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Câu 10: Theo bạn, kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi?

