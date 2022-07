Gia Lai: 182 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập an táng trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; thể hiện sâu sắc truyền thống và đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Xác định đây là công tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập, an táng liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh quán triệt, chỉ đạo làm tốt. Kết quả từ năm 2018 đến nay, các đơn vị gồm Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh), Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 3 và Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 182 hài cốt liệt sĩ. Trong đó riêng Đội K52 Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm tại 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Prét Vi Hia của Vương quốc Campuchia được 75 hài cốt liệt sĩ. Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và nêu cao truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đề cao trách nhiệm, tình cảm, thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hi sinh cho nền hòa bình, độc lập, tự do của đất nước hôm nay./.

