Giá gas tăng mạnh, người tiêu dùng đối mặt với áp lực bài toán chi tiêu

Câu chuyện tăng giá của mặt hàng nhiên liệu, khí đốt đang trở thành đề tài nóng được người tiêu dùng quan tâm trong những ngày này. Cùng với việc giá xăng dầu liên tiếp được điều chỉnh tăng và hiện đang giữ mức giá cao kỷ lục, thì từ ngày 01/03 vừa qua, giá gas cũng được điều chỉnh tăng thêm 42 nghìn đồng/bình 12kg, đưa giá của loại khí đốt này lên mức gần 500 nghìn đồng/ bình 12 kg. Với mức tăng giá gas chưa từng có này, người tiêu dùng đang hết sức lo lắng vì áp lực chi tiêu cho gia đình cũng đang tăng theo.

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, xăng tăng giá, rồi đến gas tăng giá, trong khi thu nhập từ công việc nhận gia công đồ may mặc thì chưa ổn định đã khiến cho chị Lê Thị Hạnh hết sức lo lắng vì những chi phí sinh hoạt cứ tăng dần. Với gia đình có 4 thành viên, mỗi ngày nấu nướng 2 bữa chính trưa – tối, trung bình 3 tháng gia đình nhà chị Hạnh dùng hết 1 bình gas 12 kg. Đây là mức sử dụng hết sức tiết kiệm, nên khi nghe tin giá gas tăng mạnh, chị Hạnh khá lo vì không biết làm cách nào để có thể giảm việc sử dụng gas hơn được nữa.

Chị Nguyễn Thị Hạnh – Phường Diên Hồng, TP. Pleiku bày tỏ: “Tình hình giá gas tăng, gia đình tôi cũng hết sức lo lắng. Thấy gas tăng quá, để mà tiết kiệm cũng không biết tiết kiệm như thế nào vì việc nấu nướng đều cần thiết. Bây giờ chỉ biết hạn chế tối đa việc nấu nướng, cần thiết lắm mới nấu thôi!”

Từ đầu năm đến nay, giá gas trên thị trường đã được điều chỉnh tăng 2 lần với tổng mức tăng gần 60 nghìn đồng/bình 12 kg. Trong đó, lần điều chỉnh giá mới nhất vào ngày 01/03 vừa qua được coi là lần điều chỉnh giá kỷ lục với mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Theo khảo sát trên thị trường tại thành phố Pleiku, giá gas được các đại lý bán lẻ niêm yết tùy vào hãng và loại gas nhập khẩu hay chiết nạp tại chỗ. Tuy nhiên, theo mặt bằng chung thì giá gas dao động quanh mức 440-492 nghìn đồng/bình 12 kg, 1,6-1,968 triệu đồng/bình 45 kg (hoặc 48 kg). Việc giá gas tăng cao cùng với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho tình hình tiêu thụ gas giảm mạnh. Không chỉ người tiêu dùng mà người kinh doanh mặt hàng này cũng gặp khó khăn.

Chị Vũ Thị Loan – Đại lý gas Bảo Nghi, đường Duy Tân, TP. Pleiku nói: “Trước tăng khoảng 10 nghìn hoặc 20 nghìn là cao lắm, mà đợt này tăng những 40 nghìn, hơi bị sốc/ Người ta kêu quá trời luôn, ai cũng nói hết sao giá cao như vậy/ Nó làm giảm đi số lượng tiêu thụ so với khi giá gas thấp, giá cao thì nhiều người người ta chuyển qua dùng bếp điện/ Thu nhập của mình cũng giảm đi.”

Giá nhiên liệu, khí đốt tăng mạnh trong thời gian qua là do bị ảnh hưởng bởi giá của thị trường nhập khẩu. Đối với mặt hàng gas, nguồn cung trong nước hiện mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% so với nhu cầu tiêu thụ trong nước, nên khi giá trên thị trường thế giới tăng thì giá trong nước cũng buộc phải điều chỉnh tăng theo. Giá gas tăng cao đã gây ra nhiều khó khăn cho người tiêu dùng trong việc cân đối chi tiêu khi thu nhập của nhiều người dân vẫn đang bị giảm sút do dịch bệnh kéo dài. Chính sách tiết kiệm, “thắt lưng buộc bụng” đối với nhiều gia đình cũng đã gần đến mức giới hạn, vì các giải pháp đã được áp dụng đến hết mức có thể.

Ngọc Hà – Minh Trung

Lượt xem: