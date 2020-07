Ghi nhận qua Đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở thành phố Pleiku.

Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Pleiku đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025, đến nay 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Pleiku đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy Pleiku đã xây dựng kế hoạch về tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025). Đồng thời chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện các quy trình, hướng dẫn đảm bảo yêu cầu, quy định của Đảng, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và Đại hội Đảng bộ cơ sở. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đã lựa chọn những đảng viên có phẩm chất chính trị, đảm bảo tiêu chuẩn bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku. Thông qua đại hội, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Ông Võ Minh Dào – Chi bộ 2, Đảng ủy phường Hội Thương, TP Pleiku bày tỏ: “Là một đảng viên trong Chi bộ tôi được sinh hoạt đúng định kì. Trong chi bộ cũng đã triển khai các nghị quyết trên cũng như nắm sát tình hình của địa phương để vận động nhân dân đánh giá tình hình trong tháng và để vận động nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước: cụ thể như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hay là cuộc vận động giảm nghèo. Chi bộ đề ra sát thực với tình hình thực tế của địa phương. Với bản thân tôi cũng gương mẫu vận động bà con lối xóm cũng như các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho người nghèo gặp khó khăn”.

Ông Siu Hen – Bí thư Chi bộ làng Mơ Nú, Đảng ủy xã Ia Kênh, thành phố Pleiku cho biết: “Làng mơ nú hiện có 24 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua đối với lãnh đạo cho bộ làng Mơ nú đã thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, và lãnh đạo nhân dân thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và nhất là xây dựng nông thôn mới để đạt các chỉ tiêu mà nghị quyết đảng uỷ đã đề ra. Trong thời gian tới, Chi bộ làng Mơ nú triển khai cho các đảng viên chấp hành tốt các Chỉ thị của đảng uỷ đã đề ra. Lãnh đạo cho nhân dân chăm sóc cây trồng vật nuôi phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới”.

Để Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở thành công tốt đẹp, thời gian qua, các Ban xây dựng Đảng Thành ủy Pleiku tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ xã, phường và các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc thành ủy. Đại hội cấp cơ sở diễn ra với phương châm: “Kế thừa ổn định đổi mới sáng tạo và phát triển, dân chủ cởi mở và đoàn kết”, báo cáo chính trị được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong đảng viên. Việc thảo luận tại Đại hội rất sôi nổi từ đó thể hiện được trí tuệ, ý chí tập thể bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ, chi bộ. Xác định rõ mục tiêu phướng hướng và nhiệm vụ để lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ mới, đến nay, Đảng bộ thành phố Pleiku đã có 65 đảng bộ, chi bộ tổ chức thành công Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thượng tá Lưu Đình Cảnh – Phó trưởng Công an Thành phố Pleiku cho biết: “Nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Một là. Tập trung nắm và dự báo tốt tình hình, chủ động tham mưu cho cấp uỷ chính quyền các chủ trương, đối sách chỉ đạo giải quyết kịp thời những phức tạp nổi lên, giữ vững ổn định chính trị, Hai là, phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.Ba là, chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiểm soát kéo giảm tội phạm hình sự. Bốn là, nâng cao hiệu quả quản lý, tham mưu các giải pháp về an ninh trật tự, gắn với thực hiện nghiêm cải cách hành chính. Năm là, tiếp tục kiện toàn về tổ chức bộ máy, thực hiện hiểu quả nghị quyết TW 4 khoá XII về công tác xây dựng đảng, chỉ thị 05, khoá XII về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách hồ chí minh”.

Qua Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, các cấp ủy Đảng đã làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Dự thảo báo cáo Chính trị đã lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng một cách dân chủ, đánh giá sát đúng tình hình của tổ chức cơ sở Đảng trong nhiệm kỳ qua, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm , đồng thời đề ra được những mục tiêu và chỉ tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Bà Mai Thị Thanh Huyền – Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế thành phố Pleiku trao đổi: “Phương hướng trong thời gian tới đó là cơ cấu kinh tế:“ Tiểu thủ công nghiệp – Thương mại, Dịch vụ – Nông nghiệp”. Hàng năm thu ngân sách nhà nước tăng từ 5% – 10% so với chỉ tiêu thành phố giao; thu ngân sách địa phương đạt chỉ tiêu trên giao. 100% đường hẻm theo phân cấp được đầu tư bê tông, nhựa hóa và mắc điện chiếu sáng. Phát triển đảng:12 đảng viên trở lên/năm (60 đảng viên/nhiệm kỳ);Kiểm tra, giám sát theo Điều 30 hàng năm: 20% trên tổng số chi bộ trực thuộc; Hàng năm 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Hàng năm Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể – chính trị xã hội đạt mức cao nhất; Hàng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”.

Với khí thế phấn khởi, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Pleiku đang hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra trong thời gian tới./.

