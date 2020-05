Ghi nhận những kết quả từ phát động phong trào nhân dân, các nhà sưu tầm hiến tặng các hiện vật liên quan đến cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn

Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo được tỉnh Gia Lai xây dựng từ năm 2007 trong cụm di tích Tây Sơn Thượng đạo tại thị xã An Khê với vai trò lưu giữ và trưng bày những tư liệu, hiện vật của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn ở vùng Thượng đạo, đồng thời trưng bày những di sản văn hóa của đồng bào Bahnar ở Gia Lai. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, hiện vật của bảo tàng còn khá khiêm tốn. Do đó, thị xã An Khê đang phát động nhân dân, những nhà sưu tầm hiến tặng các hiện vật liên quan đến cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn.

Thông qua phong trào phát động nhân dân, các nhà sưu tầm hiến tặng các hiện vật liên quan đến cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, thị xã An Khê đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều nhà sưu tầm cổ vật với mong muốn góp phần làm phong phú thêm giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất giàu truyền thống này. Mới đây,thị xã An Khê đã trân trọng tiếp nhận 9 thanh kiếm của nghĩa quân Tây Sơn và 99 đồng tiền cùng một số lục lạc thời Tây Sơn của một số cá nhân trao tặng.

Ông Lâm Dũ Xênh, Hội viên Hội sưu tầm cổ vật UNESCO cho biết: “Đây là những đồng tiền gắn với thời Quang Trung được tôi sưu tầm trong một thời gian dài và bây giờ trao tặng lại cho An Khê với mong muốn được góp phần gìn giữ văn hóa của vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo. Quá trình sưu tầm cũng là một cơ duyên nên muốn được tặng lại để lưu giữ tại đây”.

Hiện nay tại Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo đang lưu giữ, trưng bày hàng trăm hiện vật của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn ở vùng Thượng đạo, đồng thời trưng bày những di sản văn hóa của đồng bào Bahnar ở Gia Lai. Các hiện vật gồm: tranh, hiện vật, ảnh chụp các di tích, dụng cụ sản xuất, cồng, chiêng, ché của dân tộc Ba na; các loại rìu tay, công cụ ghè có niên đại 800.000 – 1.000.000 năm.

Ông Dương Thanh Hà, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng Đạo được xây dựng từ năm 2007, từ đó đến nay đã có hàng chục nhà sưu tầm cổ vật hiến tặng nhiều hiện vật rất có ý nghĩa. Ý nghĩa không chỉ về mặt lịch sử mà qua đó còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ về vùng đất giàu truyền thống”.

Năm 2021 thị xã An Khê sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm tròn 250 năm ngày anh em Nhà Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa trên vùng đất An Khê – Tây Sơn Thượng Đạo và Kỷ niệm 30 năm quần thể Di tích Tây Sơn Thượng Đạo được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Vì vậy, đối với An Khê được bổ sung thêm các hiện vật có ý nghĩa rất quan trọng, làm phong phú thêm các tư liệu, từ đó khẳng định rõ vai trò, ý nghĩa đối với cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, góp phần giáo dục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời là nơi cung cấp những tư liệu quý giá cho công tác nghiên cứu, phát huy giá trị di sản cho các nhà nghiên cứu cũng như những người quan tâm trong và ngoài nước.

Hồng Uyên, Minh Trí

