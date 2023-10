Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (4.10.1961-4.10.2023) và 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4.10.2001-4.10.2023), chiều nay (ngày 4.10), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương các đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2023. Dự buổi gặp mặt có Trung tá Ksor H’Bơ Khắp – PGĐ Công an tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp – PGĐ Công an tỉnh Gia Lai ghi nhận, biểu dương các đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy; đồng thời đề nghị lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tiếp tục thực hiện hiệu quả các Kế hoạch công tác phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh, nhân rộng các điển hình tiên tiến và các mô hình phòng cháy chữa cháy hiệu quả. Đặc biệt, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở thực hiện trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy, tạo nên thế trận toàn dân phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa cháy nổ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và cộng đồng.

Nhân dịp này, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 9 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2023. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai trao Giấy chứng nhận cho 48 đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2023.

Đoàn Bình – Mạnh Hà

