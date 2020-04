Gần 900 suất quà được trao cho người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân chung tay thực hiện. Đến thời điểm này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao gần 900 suất quà cho người nghèo, người đang gặp khó khăn mưu sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo ông Dương Đình Diện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Gia Lai, mặc dù chưa có nhiều thuận lợi trong việc vận động sự ủng hộ các tổ chức, cá nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Hội vẫn quyết định trích từ nguồn quỹ của đơn vị tặng gần 900 phần quà cho người nghèo, người bán vé số, chạy xe ôm… Những phần quà chủ yếu là nhu yếu phẩm tuy nhỏ về mặt vật chất nhưng cũng đã kịp thời động viên, chung tay chia sẻ khó khăn cho người dân đang phải dừng mưu sinh vì ảnh hưởng của dịch. Được biết, trong thời gian này, Hội Chữ thập đỏ một số huyện, thị xã và nhất là thành phố Pleiku cũng có nhiều hoạt động nhân đạo hướng về những đối tượng dễ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và đã tặng hàng trăm suất quà cho người nghèo, lao động phổ thông đang gặp khó khăn trong mưu sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19./.

Thu Thủy, Duy Linh

