Gần 70.500 trẻ em trên địa bàn tỉnh đươc cấp số định danh cá nhân

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở Tư pháp đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch cấp huyện, cấp xã thực hiện việc đăng ký hộ tịch theo đúng quy định.

Bên cạnh hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho các địa phương nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình đăng ký hộ tịch của công dân, Sở Tư pháp cũng đã phối hợp với cơ quan Công an cấp số định danh cá nhân cho trẻ đăng ký khai sinh theo đúng quy định. Theo đó, từ ngày 1/10/2018, đối với các trường hợp đăng ký khai sinh đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch đã được gửi thông tin đến Bộ Công an để cấp số định danh cá nhân. Qua số liệu thống kê của Sở Tư pháp, từ ngày 1/10/2018 đến 27/11/2020, toàn tỉnh có gần 70.500 trẻ em được Bộ Công an cấp số định danh cá nhân./.

Thiên Thanh, Duy Linh

