Đức Cơ tuyên truyền về luật an ninh mạng, luật an toàn giao thông và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2020, sáng 16/6, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đức Cơ cùng với trường Phổ thông Dân tộc, Bán trú THCS Trần Quốc Toản xã Ia Kriêng đã tổ chức buổi tuyên truyền cho các em học sinh về luật an ninh mạng, luật an toàn giao thông và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên pháp luật của huyện và cán bộ công an huyện Đức đã thông tin về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong thời gian qua, trong đó có một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng để các em phòng tránh. Các em cũng được tuyên truyền, hướng dẫn những về vấn đề cơ bản trong luật an ninh mạng và những tác hại của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Tại buổi tuyên truyền, học sinh cũng được thông tin về nạn tảo hôn và tình hình hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. Qua đó, tuyên truyền, vận động các em nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhân dịp này, trường Phổ thông Dân tộc, Bán trú THCS Trần Quốc Toản đã tặng quà và học bổng cho những học sinh vượt khó học giỏi của trường.

