Đức Cơ: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụỤ

Sáng ngày 25-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, Ban Chỉ đạo 24 huyện đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Năm 2016, binh nhất Nguyễn Dương, thường trú tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ là chiến sĩ thuộc Trung đoàn 10, Quân đoàn 3 đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ diễn tập và sau đó được an táng tại Nghĩa trang Nhân dân xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Theo nguyện vọng của gia đình và để tri ân sự hi sinh của Liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong tháng 4 năm 2023, Ban Chỉ đạo 24 huyện Đức Cơ đã tổ chức quy tập và đưa hài cốt Liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Dương được tổ chức trang nghiêm với sự tham gia của lãnh đạo huyện Đức Cơ, thân nhân Liệt sĩ và đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị trấn Chư Ty. Sự hi sinh của Liệt sĩ Nguyễn Dương đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và để lại niềm tiếc thương đối với gia đình, đồng chí, đồng đội và đồng bào các dân tộc trong huyện./

