Đức Cơ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội

Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Đức Cơ đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội.

Dự kiến năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện Đức Cơ ước đạt 5.214 tỷ đồng (tăng 1,3 lần so với năm 2015). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 37,1 triệu đồng (tăng 8,9 triệu đồng so với năm 2015). Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 2.214 tỷ đồng (tăng 272 tỷ đồng so với năm 2015). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân hàng năm ước đạt 725,4 tỷ đồng. Đặc biệt, Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã thu hút 27 nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký 33 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 401 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ ước đạt 1.965 tỷ đồng (tăng 640 tỷ đồng so với năm 2015). Thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 47,3 tỷ đồng. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 12,6/19 tiêu chí nông thôn mới và dự kiến đến cuối năm 2020 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

