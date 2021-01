Đức Cơ chủ động đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới

Để chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những ngày này, Công an huyện Đức Cơ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đặc biệt với sự vào cuộc quyết liệt, chủ động nắm địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều đối tượng vi phạm pháp luật đã bị phát hiện, bắt giữ, đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Điểm sáng trong công tác đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm trong gần 1 tháng qua mà Công an huyện Đức Cơ đạt được đó là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên tuyến biên giới phát hiện, bắt giữ 13 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép trên tuyến biên giới; thu giữ gần 1 tấn pháo các loại. Theo lãnh đạo Công an huyện Đức Cơ cho biết: Các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo trái phép hết sức manh động; khi bị phát hiện sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng để thoát thân, tẩu tán tang vật, phương tiện.

Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc – Phó Trưởng Công an huyện Đức Cơ cho biết: “Với địa bàn là huyện biên giới có 35km đường biên, giáp với nước Campuchia. Ngoài việc có cửa khẩu thì còn có các đường ngang lối tắt, mà bên Campuchia thì pháo người ta không có cấm, do đó lợi dụng địa bàn biên giới nên các đối tượng thường xuyên vận dụng điều này để vận chuyển pháo về để tiêu thụ trong nội địa chúng ta”.

Đối tượng này vừa bị Công an huyện Đức Cơ bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm. Để kiếm lời bất chính, trong quá trình làm quản lý nhà nghỉ Vùng Ven tại làng Bi, xã Ia Dom, y đã móc nối và cho gái bán dâm ở trong nhà nghỉ. Khi có người liên hệ sẽ trực tiếp điều hành hoạt động, sau đó nhận tiền hoa hồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hòa khai nhận: “Một lần mình môi giới 200 nghìn thì mình được hưởng 80 nghìn. Hành vi của mình là sai rồi”.

Càng cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hoạt động tội phạm càng diễn biến phức tạp. Để chủ động đấu tranh, tấn công trấn áp, Công an huyện Đức Cơ đã có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên tuyến biên giới thường xuyên trao đổi thông tin, huy động tối đa lực lượng nhằm tăng cường tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm. Đặc biệt là kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, gây mất an ninh trật tự cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ cho biết: “Làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục trên tuyến biên giới, đặc biệt là khu vực trọng điểm, đặc biệt là khu vực đang hoạch định phân giới cắm mốc để chủ động ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng vận chuyển hàng cấm, đặc biệt là pháo nổ, xuất nhập cảnh trái phép. Bởi vì dịp Tết thì các đối tượng bên Campuchia về dự kiến sẽ xuất nhập cảnh trái phép về Việt Nam ăn Tết tương đối nhiều”.

Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc – Phó Trưởng Công an huyện Đức Cơ cũng cho biết: “Phối hợp các lực lượng, giữa lực lượng Công an, lực lượng Biên phòng, lực lượng Quân đội làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra để phát hiện kịp thời, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Với sự vào cuộc đồng bộ chắc chắn Tết Tân Sửu năm nay thì địa bàn huyện Đức Cơ sẽ được đảm bảo về an ninh trật tự”.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

