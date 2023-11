Giai đoạn 2024-2026, giáo dục mầm non tỉnh Gia Lai được tham gia triển khai Dự án Bạn hữu trẻ em với tổng kinh phí gần 1,7 triệu USD, trong đó 1,41 triệu USD do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ và gần 285.300 USD là kinh phí đối ứng của tỉnh.

Được biết, Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai đang triển khai tại 9 xã của 3 huyện: Kbang, Mang Yang và Krông Pa. Mục tiêu quan trọng của Dự án là phấn đấu đến đến cuối năm 2026, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi giảm còn 27%; tỷ lệ huy động học sinh THCS đến trường toàn tỉnh đạt 97%; tỷ lệ các xã triển khai Dự án có hệ thống bảo vệ trẻ em đạt 100%; tỷ lệ hộ dân tại địa bàn triển khai Dự án được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế đạt 46%,…Cũng trong giai đoạn 2024 – 2026, giáo dục mầm non tỉnh Gia Lai triển khai Dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy, tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ” do Vương quốc Bỉ tài trợ. Được biết, Gia Lai là 1 trong 3 tỉnh trên cả nước có nhiều hộ nghèo và đồng bào DTTS sinh sống được chọn để thực hiện Dự án này./.

Lệ Xuân – Huy Toàn

