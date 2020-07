Đồng loạt sửa chữa, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ phía Đông tỉnh Gia Lai

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, hiện nay nhiều đoạn trên Tỉnh lộ 669 và Tỉnh lộ 667 đã bị hư hỏng, xuống cấp. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân mỗi khi lưu thông qua các tỉnh lộ này, đặc biệt là mùa mưa bão đang đến gần, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai đã bố trí kinh phí để chửa chữa, nâng cấp nhiều đoạn xung yếu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Để khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp trên Tỉnh lộ 669, đặc biệt là đoạn từ Km12+500 ( địa phận xã Tú An, thị xã An Khê) đến Km17 +500 ( địa phận xã Nghĩa An, huyện Kbang) dài 5km, những ngày này, đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy máy để thực hiện từng phần việc theo thiết kế. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường, sau đó thảm tăng cường bê tông nhựa dày 5cm, lắp đặt hệ thống thoát nước và bổ sung hệ thống biển báo giao thông. Tổng kinh phí thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp điểm xung yếu này trên Tỉnh lộ 669 là 11 tỷ đồng từ ngồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho công tác bảo trì đường bộ.

Anh Phan Văn Châu – Công ty Cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai, Đơn vị thi công Tỉnh lộ 669 cho biết: “Công trình bắt đầu khởi công từ tháng 6, dự kiến thì thi công 3 tháng thì công trình sẽ hoàn thành, tạo êm thuận cho tất cả nhân dân đi lại .Tăng cường thêm nhân vật lực, máy móc, thiết bị để làm sao đẩy nhanh tiến độ khi mùa mưa sắp diễn ra”.

Ông Cao Hùng Thiên – Thôn 1, xã Nghĩa An, Kbang, Gia Lai nói: “Làm vậy thì nhân dân đi quá tuyệt vời. Thứ nhất là không gây tai nạn, thứ 2 nữa là đường xá quá đẹp. Người dân thấy quá tuyệt vời rồi”.

Cách đó hơn 5km, việc sửa chữa nâng cấp Tỉnh lộ 667 với kinh phí hơn 10,7 tỷ đồng hiện cũng đang gấp rút được triển khai. Trên đoạn tuyến này, đơn vị thi công chia thành 2 tổ để thực hiện công việc. Trong khi đoạn từ Km1 đến Km2 ( thuộc địa phận thị xã An Khê) đang tiến hành lắp đặt đồng bộ hệ thống thoát nước dài gần 1km thì đoạn từ Km4 đến Km9 việc thi công cũng đang được đẩy nhanh. Hiện tiến độ công trình đạt hơn 20% kế hoạch đề ra; dự kiến đến cuối tháng 8.2020, việc sửa chữa, nâng cấp sẽ hoàn thành.

Ông Hà Anh Thái – Trưởng Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cho biết: “Gấp rút hoàn thành Tỉnh lộ 667, 669 đảm bảo an toàn giao thông cho người dân/. Song song với việc thực hiện 2 tỉnh lộ này thì Sở Giao thông Vận tải đang triển khai tiếp đoạn từ Km12 đến Km17 đường Tỉnh 666, trên địa bàn huyện Mang Yang và đường Tỉnh 661 trên địa bàn huyện Chư Pah để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ngập lụt trong mùa mưa bão trên hệ thống đường tỉnh”.

Để khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, năm 2020, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai sẽ bố trí khoảng 60 tỷ đồng để phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống đường bộ thuộc tỉnh quản lý. Đây là việc làm cần thiết nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế của các địa phương./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

