Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Đại tá Rah Lan Lâm – Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

Sáng nay 24.7, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Đại tá Rah Lan Lâm – Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020).

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Rah Lan Lâm được Ban thường vụ Tỉnh ủy tín nhiệm, tin tưởng chỉ định đảm nhận cương vị Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí Rah Lan Lâm trên cương vị mới luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là trung tâm tập hợp đoàn kết cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó. Đặc biệt chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch; chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn tại cơ sở; không để bị động trong mọi tình huống; tạo tiền đề để xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà ngày một đi lên. Đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị đồng chí Rah Lan Lâm và cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an tỉnh chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ngay sau khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Đại tá Rah Lan Lâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1969 tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)-Trưởng Phòng An ninh Kinh tế và Thượng tá Dương Văn Long (SN 1971 tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) – Trưởng Công an huyện Ia Pa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đoàn Bình

Lượt xem: 4