Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh Gia Lai dự Lễ giao, nhận quân năm 2022 tại huyện Đak Đoa

Trong không khí hân hoan, nô nức của Ngày hội tòng quân năm 2022, sáng nay, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh Gia Lai đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Đak Đoa. Dự Lễ có đồng chí Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ hủy Quân sự tỉnh và huyện Đak Đoa. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại buổi lễ được Ban tổ chức đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, huyện Đak Đoa đã tổ chức triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng pháp luật và đạt chất lượng cao. Qua đó, huyện đã lựa chọn 193 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ. Trong đó có 170 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự và 23 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. 100% thanh niên đều là đoàn viên, 5 thanh niên là Đảng viên, 110 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Sau khi phát lệnh giao, nhận quân, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng các đại biểu đã tặng hoa, động viên và tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, Lễ giao, nhận quân tại huyện Đak Đoa được thực hiện khẩn trương, nhanh chóng trong vòng khoảng 30 phút, đảm bảo an toàn, trang trọng. 193 thanh niên trúng tuyển đợt này được giao các đơn vị gồm: Trung đoàn 28, Sư đoàn Bộ binh 10 thuộc Quân đoàn 3; Trung đoàn bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Đak Đoa mong muốn các thanh niên lên đường nhập ngũ xác định tốt tư tưởng, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an và pháp luật của Nhà nước; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

