Tin liên quan

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tháng 7 năm 2023 về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được UBND tỉnh tổ chức vào sáng nay (ngày 22.8); đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh đề nghị Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phải tích cực, chủ động, quyết liệt hơn nữa và phải chịu trách nhiệm chính trong triển khai Đề án 06; đặc biệt phải xây dựng, cập nhật, làm giàu dữ liệu, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao, tập trung triển khai, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2023. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 17 huyện, thị xã, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trương Hải Long đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; các dịch vụ công thấp, chưa phát sinh hồ sơ phải có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, phấn đấu từ tháng 9/2023 trở đi phải đạt trên 60% số hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công so với tổng số hồ sơ tiếp nhận. Tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành; rà soát, tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ cho công dân theo thẩm quyền; việc làm này phải hoàn thành trong Quý III năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh Trương Hải Long đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức khai thác thông tin dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; triển khai Kho dữ liệu dùng chung, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu kết quả số hóa hồ thủ tục hành chính để quản lý, khai thác tài liệu điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thu nhận, hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID), đảm bảo 50% công dân đủ điều kiện có tài khoản VNeID để sử dụng các tiện ích. Tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ ứng dụng thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính, đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để phổ cập, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện tử rộng rãi, qua đó để người dân thấy được các tiện ích mang lại, từ đó tự động tuyên truyền, lan rộng và tham gia sử dụng một cách tích cực.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

