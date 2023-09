Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: “Tranh thủ thời gian, tận dụng mọi cơ hội để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2023”

3 tháng cuối năm nay dự báo dù có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen và sẽ tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; chính vì vậy, để vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cả năm 2023, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất, điều hành chủ động, linh hoạt, chặt chẽ; tranh thủ thời gian, tận dụng mọi cơ hội để tạo bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 được UBND tỉnh tổ chức chiều nay (ngày 26.9). Đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu truyền hình UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: 9 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều tăng so với cùng kỳ năm 2022 như: Diện tích gieo trồng ước đạt hơn 567.974 ha; sản lượng lương thực đạt 590.340 tấn; Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt gần 21.826 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 66.642 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 570 triệu USD, trong đó xuất khẩu chủ lực là mặt hàng cà phê tăng cả về lượng và giá trị. Cùng với đó, số doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, số lượng dự án đầu tư; hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến tốt. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành 100% kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế; nhất là: Tiến độ thực hiện giải ngân xây dựng cơ bản rất chậm; thu ngân sách chưa đạt kế hoạch và thấp so với cùng kỳ năm 2022; các chương trình MTQG triển khai còn vướng các quy định, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, nhất là Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để vươn lên hoàn thành từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, đồng chí Trương Hải Long đề nghị: Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, nhịp nhàng, chặt chẽ; tranh thủ thời gian, tận dụng mọi cơ hội để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và xử lý công việc theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao. Thường xuyên theo dõi, lắng nghe, đánh giá về tác động của các chính sách ban hành, kịp thời có giải pháp phù hợp đối với các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; kiên quyết, kiên trì khắc phục triệt để tình trạng né tránh, không giải quyết kịp thời thuộc thẩm quyền, đùn đẩy trách nhiệm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh tiếp tục tăng cường đi cơ sở nắm bắt thông tin và kịp thời xử lý các nội dung liên quan thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Tổ công tác của UBND tỉnh tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2023.”

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị kỹ các nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm; đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, đúng quy trình và quy định pháp luật. Tiếp tục rà soát tất cả các chỉ tiêu đạt thấp trong phát triển kinh tế -xã hội năm 2023 để có các giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra; nhất là trên lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đao: “Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Khẩn trương phân bổ các nguồn vốn còn lại theo quy định; khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư để có mặt bằng sạch phục vụ thi công. Xây dựng giải pháp, tiến độ cụ thể cho từng dự án. Tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh vốn đầu tư từ các dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo đúng quy định, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún. Tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau đặc biệt là với các đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân tốt. Đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.”

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật quản lý tài chính – ngân sách nhà nước; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, quản lý chặt chẽ nguồn thu, khẩn trương có các giải pháp hiệu quả để đảm bảo kế hoạch thu năm 2023, nhất là thu từ tiền sử dụng đất. Tiếp tục tăng cường công tác trồng rừng, phấn đấu trồng 8.000 ha rừng trong năm 2023. Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản, quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Tiếp tục xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với đất san lấp, giá đất đối với các dự án cấp bách. Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cũng đề nghị Sở Công Thương tập trung thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp; khẩn trương kiểm tra, đề xuất thành lập, mở rộng các cụm công nghiệp. Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung để UBND tỉnh làm việc với các đơn vị liên quan về dự án Đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan: Rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập, triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, nhất là các quy hoạch trọng tâm, các quy hoạch liên quan đến thu hút đầu tư, các dự án đầu tư có sử dụng đất, các dự án đầu tư công. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bố trí nhân lực hợp lý đối với số giáo viên còn thiếu; chủ động xây dựng kế hoạch để tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao ngay sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua. Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ổn định, giữ vững an ninh biên giới. Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông. Đẩy mạnh việc triển khai Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Lượt xem: