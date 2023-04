Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Cần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ

Để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ và thực hiện thắng lợi tinh thần Nghị quyết số 01/NĐ-CP của Chính phủ với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”; đây là chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 được UBND tỉnh tổ chức vào sáng nay (ngày 6.4). Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí: Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Lan – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Quý I năm 2023, mặc dù tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Nổi bật, trong Quý I, tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,91%; tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 6.917 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 220 triệu USD, đạt 32,4% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách ước đạt hơn 1.694 tỷ đồng, đạt 31,2% so với dự toán Trung ương giao, đạt 28,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2022; có 200 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.200 tỷ đồng và có 144 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Trên cơ sở kết quả đạt được, đề ra các giải pháp căn cơ để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị thời gian tới, giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt phải tập trung đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Đề nghị các đồng chí siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện đúng quy chế làm việc của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh./Chúng tôi cũng quan điểm rằng việc tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong giai đoạn hiện nay cũng là một giải pháp để chúng ta cố gắng đẩy nhanh các nhiệm vụ được giao. Trong đó cũng đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong việc xử lý các kiến nghị, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.”

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị các ngành, chính quyền các địa phương trong tỉnh khẩn trương rà soát danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; đôn đốc, đề xuất thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành địa phương và các chủ đầu tư tăng cường theo dõi, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên bố trí cho các dự án khả thi, các dự án có khả năng giải ngân vốn đầu tư cao, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư để có mặt bằng sạch giao cho các đơn vị thi công nhằm đảm bảo kế hoạch năm 2023.”

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường phòng chống hạn hán trên cây trồng vụ Đồng Xuân 2022-2023. Triển khai có hiệu quả đề án phát triển cây dược liệu, rau, hoa và cây ăn quả; xây dựng dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng, đăng ký và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tích cực hỗ trợ sự hình thành và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng; kiểm tra, rà soát quy hoạch 03 loại rừng. Tập trung triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023, giá đất cụ thể năm 2023, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án đầu tư công và các dự án có thu tiền sử dụng đất. Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản, quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

