Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy: “Đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên”

Ngày 5/10, tại TP. Pleiku, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử – Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm các vấn đề về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội vùng Tây Nguyên. Dự buổi tọa đàm có Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử, Bộ Công an; về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh ủy Gia Lai đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: ngăn chặn hiệu quả hoạt động gây rối, bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động FULRO; đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; công tác phòng, chống tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Về giải pháp phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh, đồng chí Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ: bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện, trong đóCông an là lực lượng tham mưu trực tiếp. Đồng thời, đồng chí đề xuất Bộ Công an thường xuyên thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách, pháp luật, tình hình ANTT, an ninh kinh tế; âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Kết luận tọa đàm, Trung tướng Trần Vi Dân ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, mang tính xây dựng của đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đơn vị. Đồng chí đề xuất trong thời gian tới, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và các địa phương 05 tỉnh Tây Nguyên cần phối hợp chặt chẽ trong khảo sát, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất giải pháp xây dựng vững chắc nền an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm củng cố khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình kinh tế – xã hội khu vực Tây Nguyên.

CTV Bảo Hân – Nông Hòa

Lượt xem: