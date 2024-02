Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế làm việc với Công ty Thủy điện Ya Ly

Sáng nay (21/02), Đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai do đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Công ty Thủy điện Ya Ly về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng năm 2024. Tham gia Đoàn công tác của UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan của tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Chư Păh.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Tiến Cường – Giám đốc Công ty Thủy điện Ya Ly đã báo cáo với Đoàn công tác của UBND tỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị trong năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, tập thể cán bộ, công nhân viên đơn vị đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, đảm bảo hoàn thành tất cả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Sản lượng điện sản xuất 3 nhà máy của Công ty trong năm 2023 là 5.201 triệu kWh (đạt 110,87% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN giao)). Công ty đã quản lý, vận hành các nhà máy một cách an toàn, liên tục, hiệu quả, phù hợp với các quy trình điều độ của hệ thống điện, đảm bảo kỷ luật vận hành. Các Nhà máy Thủy điện Ia Ly, Sê San 3 và Pleikrông đều đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu quản lý kỹ thuật. Cùng với đó, Công ty Thủy điện Ya Ly đã thực hiện nghiêm quản lý an toàn hồ đập theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành; thực hiện nghiêm quản lý vận hành hồ chứa nước phù hợp theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn cho hạ du trong quá trình xả lũ. Tổng số lao động làm việc thực tế của Công ty hiện nay là 245 người. Năm 2023, Công ty Thủy điện Ia Ly đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và Quỹ phát triển với tổng số tiền hơn 1.028 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh Gia Lai 310 tỷ đồng và là đơn vị dẫn đầu về nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai trong năm 2023. Về kế hoạch năm 2024, Công ty Thủy điện Ya Ly phấn đấu đạt sản lượng điện sản xuất 4.475 triệu kWh; nộp ngân sách nhà nước trên 884 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh Gia Lai trên 270 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đề nghị lãnh đạo Công ty Thủy điện Ya Ly làm rõ 4 nội dung: Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước năm 2024, công tác chuẩn bị sản xuất để đáp ứng yêu cầu về cung ứng điện trong năm 2024 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiến độ thực hiện và công tác chuẩn bị đưa vào vận hành Dự án Nhà máy Thủy điện Ya Ly mở rộng; công tác giám sát các hoạt động trong phạm vi bảo vệ hồ chứa thủy điện Ia Ly. Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và Đoàn công tác của tỉnh cũng đã giải đáp các đề xuất, kiến nghị của Công ty Thủy điện Ya Ly đối với UBND tỉnh và các Sở, ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế để Công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý, vận hành đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ngọc Hà – Thanh Sáng

