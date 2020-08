Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Sáng ngày 19/8, Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của tỉnh, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 35 –CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Hà Ban, Hoàng Đăng Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, vừa tăng cường phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo sát sao, bảo đảm đại hội đảng bộ các cấp tiến hành an toàn, cơ bản theo đúng tiến độ, kế hoạch. Đến nay 17/21 đảng bộ cấp huyện đã hoàn thành đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự, điều hành đại hội được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình; cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó tỷ lệ cán bộ dưới 40 tuổi đạt 16,25%, cán bộ nữ đạt 26,44%, cán bộ người dân tộc thiểu số đạt 37,19%. Tỉnh đã hoàn thành các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đúng tiến độ để chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị theo kế hoạch.

Nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đạt được kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,83%, vượt Nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% năm 2015 giảm còn dưới 4,5% vào cuối năm 2020. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Gia Lai đã đạt được. Đồng chí đề nghị Đảng bộ tỉnh phải đặc biệt chú trọng tăng cường củng cố, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, tạo sức lan tỏa trong xã hội, trong nhân dân, đảm bảo “trong ấm, ngoài êm”, tất cả vì lợi ích chung, lợi ích của Đảng, của nhân dân. Tỉnh phải chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; công tác nhân sự phải thật sự công tâm, dân chủ, khách quan, dứt khoát không để tình trạng đúng quy trình, quy định nhưng không đúng người, đúng việc. Đ/c đề nghị tỉnh tiếp tục nhận diện và định vị Gia Lai trong tương quan quốc gia và quốc tế để có chiến lược, quy hoạch, phát triển đúng hướng./.

