Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên thăm, chúc Tết Bun Pi May tại Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Nhân dân Lào, từ ngày 10 đến ngày 14/4, Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai do đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết cán bộ và Nhân dân các tỉnh: Attapeu, Champasak, Salavan, Sê Kông thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cùng tham gia Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số địa phương trong tỉnh. Hôm nay, Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết cán bộ và Nhân dân tỉnh Attapeu. Đón tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và các thành viên Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai có đồng chí Lệt Xay Nha Phon-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu và đồng chí My Na Phon Xay Sổm Phu-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Attapeu.