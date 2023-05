Đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai đạt thành tích cao tại Hội thi quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2023

Vừa qua, tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức lễ Bế mạc Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ II, năm 2023 (Bảng thi số 3). Đội tuyển quân sự, võ thuật Công an tỉnh Gia Lai tham gia thi ở 6/6 nội dung và đạt thành tích cao.

Cụ thể, sau 3 ngày tranh tài ở phần thi võ thuật CAND (với 4 nội dung kỹ thuật, chiến thuật, đồng diễn, phân thế bài võ Mai Hoa quyền 52 động tác và tình huống ứng dụng võ thuật CAND), phần thi quân sự (với 2 nội dung vượt vật cản và bắn súng quân dụng), kết quả Đội tuyển của Công an tỉnh đạt thành tích ấn tượng khi đạt 02 giải Nhất, 01 giải Nhì, 05 giải Ba và giải Ba toàn đoàn. Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, thể hiện kỹ năng sử dụng vũ khí điêu luyện, bản lĩnh nghiệp vụ vững vàng, là niềm tự hào của Công an Gia Lai trong chiến đấu, xây dựng lực lượng, bảo vệ bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Sau vòng loại, Đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai cùng với 7 đội tuyển đạt thành tích cao nhất tại Bảng thi số 3 sẽ tiếp tục tham dự vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ II, năm 2023, được Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Quảng Nam từ ngày 2 đến ngày 8-6-2023.

Nằm trong khuôn khổ Hội thi, ngày 27-5, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh đạt giải Nhất môn bắn súng giao hữu nội dung lãnh đạo giữa 19 đội thi do Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức./.

Lê Ánh – Nông Hòa (Công an tỉnh Gia Lai)

