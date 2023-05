Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Pleiku truy tìm người sau khi gây tai nạn giao thông đã bỏ đi khỏi địa phương

Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Pleiku đang điều tra, xác minh, xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra lúc14h35 phút ngày 22/2/2023 tại ngã tư Phan Đình Phùng – Lý Thái Tổ (thành phố Pleiku).

Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định Nguyễn Ngọc Sính (sinh năm 1976, trú tại xã Diên Phú, thành phố Pleiku) là người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 81B1 – 1830, sau khi gây tai nạn đã bỏ đi khỏi địa phương, không thông báo cho chính quyền nơi cư trú biết. Công an thành phố Pleiku đề nghị các đơn vị, địa phương, nhân dân nếu phát hiện người có lai lịch như trên thì thông báo đến Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Pleiku (địa chỉ 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku; hoặc điện thoại cho đồng chí Đại úy Vũ Trung Nam, SĐT: 0349.031.983 để phối hợp giải quyết). Đồng thời, lực lượng công an yêu cầu thân nhân báo anh Sính đến Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Pleiku để làm việc, khai báo các nội dung liên quan đến vụ việc.

