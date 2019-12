Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức sơ kết chương trình phối hợp hoạt động với Sư đoàn 2 Quân khu 5

Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2019 với Sư đoàn 2 Quân khu 5, ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2020.

Trong năm 2019 chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị được duy trì và đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức của Đoàn viên thanh niên. Thông qua các hoạt động tuyên truyền giáo dục hai đơn vị đã phối hợp tổ chức 40 chương trình giao lưu Văn hóa văn nghệ, Thể dục Thể thao thu hút hàng ngàn lượt nhân dân và đoàn viên thanh niên tham gia.

Đặc biệt là các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Các chiến sỹ của sư đoàn đã giúp các xã Thành an, Tú An thị xã An Khê nạo vét hàng chục km kênh mương thủy lợi, sửa chữa hàng chục ngôi nhà cho các hộ nghèo, giúp dân vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm sạch cảnh quan môi trường. Giúp nhân dân xã KonPne huyện Kbang đào 60 hố nhà vệ sinh, giúp 15 hộ gia đình xây dựng nhà ở, nạo vét 300m kênh mương, giúp xã Đăk Roong đào mới 350m kênh mương dẫn nước, nạo vét 360m mương nội đồng, đổ bên tông cho 120 căn nhà, phát thực bì 1,7ha…

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào chương trình phối hợp hoạt động năm 2020 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2020. Nhân dịp này Đoàn TN tỉnh và Sư đoàn 2 đã tặng bằng khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2019.

CTV Đức Thành (Tỉnh đoàn)

Lượt xem: 4