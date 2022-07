Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (mở rộng) khóa XIV (nhiệm kỳ 2017-2022) nhằm chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027); và sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, 6 tháng đầu năm, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã xung kích đảm nhận các việc khó, việc mới trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị. ĐVTN đã xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện như: Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Trong Tháng Thanh niên Đoàn TN các cấp đã thực hiện 31 công trình thanh niên cấp huyện, 448 công trình thanh niên cấp cơ sở, 39 hoạt động thanh niên tham gia “xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”. Tại Hội nghị, các đại biểu đã góp ý báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIV trình Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027)./.

CTV Đức Thành (Tỉnh đoàn)

