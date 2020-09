Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2020

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đoàn Thanh tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2020. Tham gia hội thi có 8 thí sinh được sơ tuyển chọn từ 28 thí sinh trên địa bàn tỉnh.

Các thí sinh dự thi với 2 phần bắt buộc bao gồm: Trình bày một chuyên đề thí sinh đã chọn và phản biện các câu hỏi của ban giám khảo. Hầu hết các chuyên đề thí sinh trình bày đề xoay quanh những vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, dân vận, giáo dục chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niê. Trọng tâm là phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an ninh nông thôn; các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên hiện nay. Phương pháp phòng ngừa, đấu tranh bảo vệ an ninh mạng; sử dụng, khai thác tính năng tiện ích của các trang mạng xã hội trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cách thức tiếp cận, công tác tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. Vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi hiện nay… Kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao 4 giải Khuyến khích, 2 giải Ba, 1 giải Nhì và 1 giải Nhất cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc./.

CTV Đức Thành (Tỉnh đoàn)

Lượt xem: