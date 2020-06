Đoàn thanh niên Công an tỉnh Gia Lai – xung kích hướng về cộng đồng

Thời gian qua, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Gia Lai không chỉ để lại ấn tượng trong công tác chuyên môn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; không quản ngại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn khẳng định dấu ấn mạnh mẽ trong các phong trào, hoạt động xung kích hướng về cộng đồng! Những kết quả tích cực từ hoạt động tại cơ sở đã góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên công an nhân dân thời đại Hồ Chí Minh mẫu mực, luôn tiên phong đi đầu!

Công trình “Giọt nước nghĩa tình” do Đoàn khối An ninh nhân dân phối hợp với Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân tỉnh bàn giao tại làng Klă Băng, xã Ia Băng, huyện Chư Prông. Bà con nơi đây và những vùng lân cận rất phấn khởi vì từ nay sẽ không phải vất vả đi lấy nước xa như trước kia nữa. Ai cũng rất trân trọng và có ý thức giữ gìn, bảo vệ công trình sân sinh này. Vì ngoài số tiền hỗ trợ 17 triệu do cán bộ, đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị đóng góp, người dân trong làng đã cùng góp sức để xây dựng, sửa chữa.

Ông Ksor Yong – Làng Klă Băng, xã Ia Băng, huyện Chư Prông bày tỏ: “Dân làng chúng tôi cảm ơn đoàn thanh niên công an tỉnh đã xuống đây để xây dựng cho làng giọt nước này, dân làng vui lắm, phấn khởi lắm”.

Thời gian qua, tận dụng lợi thế sẵn có, Đoàn cơ sở Công an tỉnh Gia Lai luôn chú trọng tổ chức nhiều chương trình xung kích vì đời sống cộng đồng tại những buôn làng xa xôi của tỉnh. Trong đó, các phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới được Đoàn duy trì và thực hiện hiệu quả bằng nhiều phần việc thiết thực. Những công trình xuất phát từ nhiệt huyết của tuổi trẻ công an nhân dân tỉnh Gia Lai đã góp phần cùng địa phương làm thay đổi nhiều vùng quê còn đói nghèo, lạc hậu. Ngoài ra, hoạt động được lực lượng thanh niên công an tỉnh duy trì thường xuyên chính là phối hợp với các tổ chức cơ sở đoàn tại địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền chính sách, pháp luật của nhà nước. Các chương trình được thực hiện bài bản, công phu với nội dung dễ hiểu, hình ảnh trực quan sinh động đã tác động sâu sắc đến nhận thức của đông đảo người dân, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với nhiều chiến sĩ trẻ, sau những chuyến đi “tận mục sở thị” về với dân làng như thế này đã trở thành những trải nghiệm quý báu trong cuộc sống. Ở đó họ có điều kiện gần dân, hiểu dân và ngày càng phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ nhân dân.

Anh Trần Đức Thành – Phòng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Gia Lai nói: “Bản thân cảm thấy rất vui vì mình được tham gia vào những hoạt động bám sát cơ sở như thế này, đối với tôi mỗi chuyến đi đều mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, nhiều kinh nghiệm của đời sống thường ngày. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia cùng với nhân dân, tuy có thấm mệt nhưng cũng rất háo hức, hết mình để cùng người dân hoàn thành công việc”.

Anh Ksor Hữu Hoàng – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Mỗi đoàn viên, thanh niên công an tỉnh rất nhiệt tình, sôi nổi khi tham gia những hoạt động xung kích hướng về cộng đồng. Chúng tôi mong muốn góp thêm sức trẻ để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Có thể thấy, các hoạt động mà Đoàn thanh niên công an tỉnh tổ chức có ảnh hưởng xã hội rộng rãi, nội dung các phong trào, hoạt động gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn, tính bền vững trong các mặt công tác đoàn ngày càng cao, phát huy được sự sáng tạo, chủ động của các cấp bộ Đoàn. “Học tập là làm theo lời Bác” – Thời gian tiếp theo, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, đi đầu trên mọi hoạt động; không ngừng tự giác rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trình độ chuyên môn; xây dựng lý tưởng và mục đích phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; khắc phục khó khăn hoàn thành tốt công tác chuyên môn và công tác đoàn./ .

Thanh Vui, Minh Vũ

