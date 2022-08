Đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 được UBND tỉnh Gia Lai tổ chức vào sáng nay (ngày 5.8), đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022, người đứng đầu các sở, ngành, chính quyền các địa phương trong tỉnh phải chủ động nêu gương, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, đề ra các nhiệm vụ hết sức trọng tâm, cụ thể trong thực hiện từng công việc được giao. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên đã cơ bản thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19, các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Điển hình như, tính đến cuối tháng 7.2022: Toàn tỉnh gieo trồng được hơn 189.800 ha cây trồng các loại, đạt 85,7% kế hoạch, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2021; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 46.567 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu đạt 445 triệu USD; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 3.500 tỷ đồng, đạt 64,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 60,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Cũng trong 7 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã có 6 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn 643 tỷ đồng; UBND tỉnh đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu 28 dự án; phê duyệt bổ sung 35 dự án vào danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2022-2025. Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng: Hiện nay tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm; tính đến ngày 1.8, toàn tỉnh mới giải ngân được hơn 1.094/4.089 tỷ đồng, đạt 26,7% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Các đồng chí phải phối hợp rất tốt với các ngành để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để triển khai tốt công tác xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ lên, rồi làm tốt công tác giải ngân. Giải ngân thì bây giờ phải rà soát lại các nguồn vốn, rà soát lại khả năng thu các nguồn vốn, đề xuất điều chỉnh các nguồn vốn theo thẩm quyền từng cấp để chúng ta xử lý. Điều chỉnh nội bộ các công trình và tôi đề nghị phải làm ngay trước 15.8 này./Thứ 2/đề xuất hình thành ngay các tổ kiểm tra , vừa rồi mới thành lập 1 tổ, bây giờ phải thành lập 3, 4 tổ để chúng ta triển khai. Có tổ là do UBND tỉnh, có tổ là Giám đốc Sở KH&ĐT, có tổ là Sở Tài chính, có tổ là do GĐ Sở GTVT làm để chúng ta kiểm tra xem vướng chỗ nào, tháo gỡ ở đâu”.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị các ngành, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát về giá các mặt hàng nhằm bình ổn thị trường.

Đồng chí nhấn mạnh: “Rà soát lại các việc kiểm tra, kiểm soát về giá. Bây giờ giá đầu vào của nguồn nguyên liệu thì ảnh hưởng rất lớn về chi phí Logictic và chi phí vận chuyển. Bây giờ chi phí vận chuyển và chi phí Logictic không giảm xuống thì trách nhiệm của các ngành có liên quan. Rồi giá các mặt hàng bây giờ thì chi phí đã giảm mà các mặt hàng không giảm thì Quản lý thị trường, các ngành phải kiểm tra để có biện pháp xử lý. Tôi đề nghị phải làm sớm và công bố các giá này, đây cũng là một giải pháp để tháo gỡ ách tắc trong xây dựng cơ bản”.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các sở, ngành rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 phòng Covid-19; chủ động triển khai các giải pháp để phòng, chống sốt xuất huyết và bệnh đậu mùa khỉ đang có chiều hướng diễn biến phức tạp: “ Tôi đề nghị các đồng chí rà soát, lên định danh đối tượng tiêm trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố chưa tiêm, không chịu tiêm theo chỉ đạo thì các đồng chí lên danh sách và có báo cáo lên và có thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng .Bệnh thứ 2 là sốt xuất huyết thì tôi đề nghị tăng cường công tác phòng dịch, công tác tuyên truyền, phát quang, xử lý nước thải, xử lý rác thải rồi là phun thuốc tại các ổ dịch, những nơi có nguy cơ hình thành ổ dịch thì phải làm ngay. Rồi hướng dẫn cách nhận biết, rồi làm tốt công tác điều trị. Bệnh đậu mùa khỉ thì các đồng chí phải tuyên truyền, làm cho tốt đi”.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các sở, ngành của tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại Thông báo số 173 sau chuyến công tác, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai các dự án đầu tư mới năm 2023 một cách chặt chẽ, chính xác. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng kết hợp với việc kiểm tra, rà soát các vi phạm để xử lý kịp thời đối với các cơ sở quản lý rừng có vi phạm. Đối với lĩnh vực công vụ, văn hoá – xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các ngành rà soát, có kế hoạch để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, SIPAS, PAPI. Kiểm tra công tác luân chuyển cán bộ trong nội bộ các ngành và điều chỉnh, sắp xếp bộ máy phù hợp. Chuẩn bị chu đáo cho việc khai giảng năm học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ tập trung làm tốt công tác sắp xếp lại trường lớp và đội ngũ giáo viên trên cơ sở chỉ tiêu bổ sung biên chế của Trung ương phân bổ cho tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Festival Cồng chiêng Tây Nguyên. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh biên giới, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.

Đoàn Bình, R’Piên

Lượt xem: