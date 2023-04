Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri thị xã An Khê trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Chiều ngày 26/, tại phường An Tân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Ngọc Qúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H’Phik, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMT TQVN huyện Chư Păh đã tiếp xúc cử tri thị xã An Khê để thông báo dự kiến chương trình, nội dung và những vấn đề liên quan đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Cử tri thị xã An Khê bày tỏ sự quan tâm đến các nội dung, chương trình Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV, những vấn đề Quốc hội sẽ tập trung xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp; trong đó Quốc hội sẽ đưa Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ra bàn thảo là phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và sự chờ đợi của người dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã An Khê kiến nghị: Đối với một số hình thức phạm tội gây bức xúc, tạo dư luận xấu như bạo lực học đường, lợi dụng mạng xã hội để làm những việc tiêu cực, gây mất an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ… thì cần rà soát, bổ sung hình thức răn đe cho phù hợp. Việc điều tiết nước tại Thủy điện An Khê Ka Nat không đảm bảo như cam kết dẫn đến sông Ba khô cạn, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của cư dân đôi bờ và gây ô nhiễm môi trường. Dự án Thủy điện An Khê – Ka Nat đưa vào sử dụng từ lâu, một số hộ nằm trong diện di dời, đã giao đất cho nhà nước thực hiện công trình nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đất tái định cư…

Các vị ĐBQH tỉnh ghi nhận các ý kiến trên, tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp và đề đạt những nguyện vọng của cử tri lên diễn đàn Quốc hội./.

