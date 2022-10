Tin liên quan

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai với Quốc hội, Chính phủ trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV đã được Đài PT-TH Gia Lai thông tin trong Bản tin Thời sự tối ngày 15/10; hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn tổng hợp báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai về các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV. Cụ thể:

– Đối với Bộ NN&PTNT: Cử tri đề nghị Bộ sớm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

–Đối với Bộ Xây dựng: Đề nghị Bộ ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình thuộc các chương trình MTQG để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định.

– Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường: Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, chỉ tiêu 17.10 (Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng), quy định tỷ lệ đạt ≥5%. Qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh Gia Lai cho thấy quy định này không phù hợp, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tế của các xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

– Đối với Ủy ban Dân tộc: Đề nghị xem xét, bổ sung thêm khoản 1 Điều 9 Thông tư số 02 ngày 30/6/2022 “Cho phép người dân được chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đất sản xuất bằng nguồn kinh phí được hỗ trợ”, đồng thời tăng định mức hỗ trợ đất sản xuất bằng 44 triệu đồng/hộ. Xem xét, bổ sung thêm khoản 2 Điều 47 Thông tư số 02 ngày 30/6/2022 “Bổ sung thêm đối tượng đào tạo đại học là các sinh viên người DTTS sinh sống tại vùng đồng bào DTTS và miền núi sau khi học xong trung học phổ thông được tuyển (thi hoặc xét tuyển thẳng) vào các trường đại học”.

– Đối với Bộ Công Thương: Đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn hoặc ban hành, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về bảo vệ an toàn công trình điện gió và bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong hành lang an toàn của cột tháp gió để làm cơ sở triển khai thực hiện, góp phần ổn định an ninh trật tự tại các địa phương có dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

– Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đề nghị Bộ có hướng dẫn việc bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất… để triển khai Chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới, nhất là đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

– Đối với Bộ Nội vụ: Đề nghị Bộ tạm dừng việc giảm 10% biên chế hằng năm của ngành giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2022-2025 để đảm bảo số giáo viên giảng dạy tại các trường của tỉnh Gia Lai.

– Đối với Bộ Y tế: Đề nghị Bộ sớm ban hành Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn từ 2021-2030 vì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 đã hết hiệu lực, không còn phù hợp với xây dựng nông thôn mới hiện nay và thay đổi thời gian thẩm định lại Trạm y tế đạt chuẩn là 05 năm thẩm định lại 01 lần. Đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế công lập để địa phương có căn cứ giao chỉ tiêu biên chế ngành y tế thay thế Thông tư liên tịch số 08 ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế và Nội vụ. Đề nghị Bộ đưa vào danh sách đấu thầu tập trung cấp quốc gia các thuốc gây nghiện, hướng thần và tiền chất.

–Đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ quan tâm phân bổ kinh phí thực hiện các Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025.

– Đối với Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông: Đề nghị có hướng dẫn cụ thể để thực hiện các nội dung thuộc Tiểu dự án 2 (của Dự án 10) thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

BT: Mỹ Tiến

Lượt xem: 1