Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri huyện Kbang và thị xã An Khê

hực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV, hôm nay (3/10), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc với cử tri huyện Kbang và thị xã An Khê. Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri, về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Đại tá Đinh Văn Thê – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Rơ Chăm H’Phik – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh. Cùng tham dự tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo thông báo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 23/10 và sẽ bế mạc ngày 29/11 tại Hà Nội. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Theo chương trình, Kỳ họp tiến hành 2 đợt: đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 10/11; đợt 2 từ ngày 20/11 đến ngày 29/11. Đối với công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 8 dự án luật; đồng thời Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Qua nghe thông báo, cử tri huyện Kbang và cử tri thị xã An Khê đều bày tỏ quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng khi Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, đánh giá và quyết định nhiều vấn đề lớn của đất nước, được cử tri, nhân dân quan tâm như: xem xét, thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Căn cước công dân (sửa đổi); kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024; kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 về phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công…

Đề đạt ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, vấn đề được cử tri huyện Kbang quan tâm, kiến nghị nhiều là đề nghị các cấp tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhu cầu sản xuất của người dân và góp phần xây dựng thị trấn Kbang đạt chuẩn đô thị văn minh; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm và thủ tục phức tạp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính phù hợp với yêu cầu pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho người dân; có chế độ phù hợp đối với cán bộ cấp thôn, làng và người cao tuổi; cùng nhiều ý kiến khác.

Trên cơ sở ý kiến trả lời của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương, phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Kbang, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trưc Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và Nhân dân. Chia sẻ với sự quan tâm của cử tri về Luật Đất đai (sửa đổi) và những kiến nghị xoay quanh vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm trễ, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cho biết: Hiện nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đang tiến hành khảo sát về nội dung này để tham gia ý kiến tại Kỳ họp sắp tới trước khi Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm góp phần đảm bảo tính khả thi cao khi triển khai thực hiện và đơn giản hóa các thủ tục về đất đai.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trả lời ý kiến cử tri: “Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng nhằm chuẩn bị một bước cho ý kiến của mình tại diễn đàn Quốc hội cho nên gắn với việc tiếp xúc cử tri kỳ này thì Đoàn cũng đang tiến hành khảo sát công tác giải quyết thủ tục về đất đai tại các Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất và bộ phận “một cửa”; hiện nay đang thực hiện khảo sát tại TP.Pleiku và huyện Chư Păh; đối với các địa phương còn lại thì gửi báo cáo bằng văn bản về cho Đoàn đại biểu Quốc hội. Vì đây là những vấn đề rất sôi động khi thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi); trong đó có vấn đề bà con quan tâm sáng nay là việc giải quyết thủ tục về đất đai rất là chậm; cho nên phải nghiên cứu kỹ khi Luật Đất đai được bấm nút ban hành thì phải thật sự đồng thuận và dễ vận hành trong xã hội. Rất nhiều địa phương hiện nay có ý kiến nên trả chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về cho cấp huyện quản lý trực tiếp cả về mặt Đảng và chính quyền để thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo và hiện nay thì đang trực thuộc ngành dọc. Cho nên chúng tôi cũng đang khảo sát vấn đề này để khẳng định lại tiếng nói của cử tri, của các cấp, các ngành đối với việc tồn tại của Văn phòng đăng ký đất đai như thế nào cho phù hợp.”

Với những kiến nghị xoay quanh vấn đề đầu tư hạ tầng cơ sở, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Gia Lai là tỉnh còn nhiều khó khăn và thời gian qua, cùng với sự quan tâm của Trung ương thì tỉnh cũng đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Qua đây, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng mong muốn cử tri, Nhân dân chia sẻ và tiếp tục đồng lòng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn. Đối với huyện Kbang cần nghiên cứu và bố trí nguồn lực ưu tiên để đầu tư cây dựng hạ tầng thiết yếu mà cử tri đã phản ánh, kiến nghị.

Tại buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhiều vấn đề cũng được cử tri thị xã An Khê đề đạt. Trong đó, cử tri đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai cần tiếp tục quy hoạch và quan tâm đầu tư nhằm tôn tạo, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của Di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng – Gò Đá gắn với phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân; đồng thời cần điều chỉnh một số tiêu chí của bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao vì chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa bàn Tây Nguyên; quan tâm đầu tư mở rộng Tỉnh lộ 669 và hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân. Vấn đề chậm trễ trong giải quyết thủ tục về đất đai; tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở xã Xuân An cũng được cử tri thị xã An Khê quan tâm phản ánh.

Liên quan đến các kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh và thị xã An Khê đã giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo, đôn đốc để sớm giải quyết cho người dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ với những tâm tư, kiến nghị của cử tri thị xã An Khê. Với những kiến nghị của cử tri cơ bản đã được các cấp, ngành trả lời, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị UBND tỉnh và thị xã An Khê cần quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Liên quan đến ý kiến đề nghị điều chỉnh một số tiêu chí của bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đồng chí Châu Ngọc Tuấn nêu rõ: Quan điểm của Đảng bộ tỉnh là xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích cho nên cần cụ thể hóa từng tiêu chí để đảm bảo nông thôn mới phải mang diện mạo mới, đời sống mới.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao thì các tiêu chí, quy định đã ban hành khung chung của cả nước song chúng ta cần phải cụ thể hóa để triển khai thực hiện. Về xây dựng nông thôn mới thì phải đảm bảo hạ tầng cơ sở đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân phải được nâng cao; trong từng thôn, làng phải mang một sinh khí mới. Xây dựng nông thôn mới không được chạy theo thành tích và phải đảm bảo thực chất. Đây là quan điểm của Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong thực hiện nông thôn mới. Do đó, đề nghị các đồng chí phải quyết tâm, bám sát kế hoạch và quyết tâm để triển khai thực hiện nông thôn mới một cách thực chất.”

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng cho biết: Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp để trình tại Kỳ họp thứ Sáu sắp tới và gửi đến các cơ quan chức năng và sẽ đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Kbang và thị xã An Khê, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng./.

Đức Hải – Ksor Tuối

Lượt xem: