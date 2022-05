Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri huyện Đak Pơ

Tiếp tục kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV, sáng nay (6/5), tại xã Tân An, huyện Đak Pơ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Ngọc Quý – Uỷ viên Thường trực, Uỷ ban Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H’Phik – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đak Pơ.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch UBND tỉnh K’Pă Thuyên.

Sau khi nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV đã có hơn 10 lượt cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị. Qua đây, cử tri đều bày tỏ sự tin tưởng vào Quốc hội khoá mới khi có nhiều đổi mới, nội dung, kết quả các kỳ họp đều nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của cử tri, Nhân dân khi Quốc hội có những quyết sách đúng đắn trong trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cùng với đó, cử tri cũng bày tỏ tin tưởng và mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục mạnh tay hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời đẩy mạnh việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có. Đối với địa phương, cử tri mong muốn các cấp quan tâm đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân ở huyện Đak Pơ. Trong đó, cần thu hút đầu tư các doanh nghiệp vào địa bàn; đầu tư mở tuyến vành đai từ thị xã An Khê đến xã Tân An; đầu tư hệ thống thuỷ lợi; bao tiêu đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp… Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị các cấp sớm bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, như: xăng dầu, vật tư nông nghiệp…; hỗ trợ vốn vay giúp người dân ổn định sản xuất, kinh doanh do tác động của dịch Covid-19; có giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống người dân khi thi công nâng cấp Quốc lộ 19; tình trạng ô nhiễm khói bụi khi Nhà máy Đường An Khê vào vụ ép; có chính sách hỗ trợ phù hợp cho các đối tượng thương binh, gia đình Liệt sĩ, người cao tuổi và đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm các chức vụ ở thôn, làng…

Qua nghe cử tri kiến nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao các ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, trăn trở của cử tri và Nhân dân đối với sự phát triển của đất nước, của địa phương. Qua đây, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị các ngành chức năng của tỉnh và huyện Đak Pơ giải trình, trả lời và làm rõ từng ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Cử tri cơ bản thống nhất với ý kiến trả lời của các cấp, ngành, địa phương. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đã tổng hợp và sẽ trình Kỳ họp thứ Ba sắp tới và gửi đến các bộ, ngành để có ý kiến trả lời cho người dân./.

Đức Hải, Phi Long

Lượt xem: