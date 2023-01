Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia thăm và chúc Tết tại Tỉnh ủy Gia Lai

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Việt Nam, sáng 17/01, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia do đồng chí Svai Sòm Iêng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng làm Trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết tại Tỉnh ủy Gia Lai. Tiếp Đoàn có đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy Gia Lai.

Trong lần thứ 2 sang thăm Gia Lai và là lần đầu tiên trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia, đồng chí Svai Sòm Iêng vui mừng trước những đổi thay của tỉnh Gia Lai trên mọi mặt: kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh. Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai. Theo đồng chí, Campuchia đang có 17 Đảng, trong đó Đảng Nhân dân Campuchia với đường lối lãnh đạo tài tình, đúng đắng đã luôn giữ được vai trò, vị trí quan trọng trong quá trình lãnh đạo đất nước. Năm 2023, Campuchia sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội, bầu Thủ tướng, đây là sự kiện quan trọng của Campuchia. Do vậy đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy Gia Lai. Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục con đường lãnh đạo đã chọn nhằm ổn định tình hình trên các mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh. Nhân dịp năm mới, thay mặt Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Stung Treng, đồng chí Svai Sòm Iêng gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, các ban đảng Tỉnh ủy và hệ thống chính trị cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai năm mới an khang thịnh vượng, thắng lợi; và chúc mối quan hệ tốt đẹp giữa dân tộc Việt Nam-Campuchia nói chung, 2 tỉnh Stung Treng và Gia Lai nói riêng ngày càng gắn chặt và mãi mãi bền lâu.

Sau khi thông tin nhanh về tình hình công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Gia Lai và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2022, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo 2 tỉnh được gặp trong quan hệ ngoại giao sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đến Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Stung Treng, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cảm ơn Đoàn đã sang thăm và chúc Tết tỉnh Gia Lai với những tình cảm tốt đẹp; mong muốn thời gian tới tỉnh Gia Lai và tỉnh tỉnh Stung Treng sẽ tiếp tục có những chương trình hợp tác giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau để 2 tỉnh gắn chặt thêm mối quan hệ và nâng tầm hợp tác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho biết thêm, Tỉnh ủy Gia Lai sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với tỉnh Stung Treng, đồng thời đề nghị tỉnh Stung Treng tiếp tục tạo điều kiện để Đội K52 của Gia Lai thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia hồi hương về đất mẹ, cũng như tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Gia Lai tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Stung Treng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Stung Treng và Tỉnh ủy Gia Lai đã trao tặng nhau những món quà xuân đầy ý nghĩa./.

Quốc Linh, R’Piên

