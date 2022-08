Thời điểm này, thị trường đồ chơi Trung thu 2022 cũng đã bắt đầu, tuy nhiên vẫn chưa thật sự nhộn nhịp. Phần lớn sản phẩm đồ chơi được bán ra thị trường chủ yếu cho đối tượng khách hàng là các trường mầm non mua về để trang trí và chuẩn bị tổ chức … Continue reading “Đồ chơi Trung thu 2022: Giá mềm, đa dạng về chủng loại”

Thời điểm này, thị trường đồ chơi Trung thu 2022 cũng đã bắt đầu, tuy nhiên vẫn chưa thật sự nhộn nhịp. Phần lớn sản phẩm đồ chơi được bán ra thị trường chủ yếu cho đối tượng khách hàng là các trường mầm non mua về để trang trí và chuẩn bị tổ chức trung thu cho các bé. Theo khảo sát tại một số cửa hàng, quầy hàng trên địa bàn TP.Pleiku thì sản phẩm đồ chơi trung thu năm nay khá đa dạng về chủng loại, đồng thời giá cả cũng mềm. Ví dụ như đèn lồng ngôi sao hay đèn lồng giấy có giá từ 10.000 – 14.000 đồng/cái; đèn lồng phát nhạc 25.000 – 30.000 đồng/cái; mặt nạ 20.000 – 25.000 đồng/cái; đầu lân có giá từ 125.000 – 350.000 đồng/cái tùy loại lớn – nhỏ… Đặc biệt, năm nay các loại đồ chơi truyền thống, đồ chơi làm thủ công trong nước bán khá chạy vì nhiều phụ huynh có xu hướng lựa chọn mặt hàng này cho con em mình trong dịp Trung Thu để đảm bảo an toàn. Các cửa hàng hi vọng sản phẩm sẽ bán được nhiều hơn trong những ngày tới./.

Quốc Linh – Huy Toàn

