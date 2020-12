Điện lực Gia Lai nỗ lực đảm bảo an toàn lưới điện vùng nông thôn

Không ngừng nâng cao chất lượng hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hệ thống lưới điện nông thôn; từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty Điện lực Gia Lai đã đầu tư hơn 63 tỷ đồng thay gần 164 km dây bọc trung áp và hạ áp.

Đồng thời cũng đã hoàn thành 31 công trình cho hạ tầng lưới điện hoàn thiện, chống quá tải; xây mới 72 trạm biến áp (với dung lượng 20.000 KVA); nâng dung lượng 37 trạm biến áp (với dung lượng 9.200 KVA) và xây dựng cải tạo 22 km đường dây trung áp, 95 km đường dây hạ áp với tổng kinh phí 94 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị cũng đã ưu tiên triển khai các chương trình thay dây trần trung áp bằng dây bọc trung áp qua các rừng cao su, rừng tự nhiên; xử lý các điểm xung yếu, điểm mất an toàn, hạn chế thiệt hại do giông sét; góp phần đảm bảo an toàn lưới điện và đảm bảo an toàn trong cung cấp điện vùng nông thôn./.

