Điện lực Gia Lai diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố an toàn lưới điện năm 2023

Sáng nay (31/3), tại huyện Chư Prông, Công ty Điện lực Gia Lai đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), xử lý sự cố cấp Công ty năm 2023 với sự tham gia của lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Lai, đại diện các phòng: An toàn, Kỹ thuật, Điều độ, Công nghệ thông tin, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Gia Lai, 15 Điện lực trực thuộc và hơn 50 cán bộ, công nhân viên trực tiếp tham gia diễn tập đến từ các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Gia Lai.

Theo đó, 03 tình huống giả định diễn tập gồm: Điều hành khắc phục sự cố vỡ sứ đường dây 110kV ở địa hình khó khăn và có yêu cầu điện lực tại địa bàn hỗ trợ phương tiện, vật tư, thiết bị; Dùng cẩu leo và máy tời để dựng trụ bê tông li tâm 20 mét theo phương án thủ công; Dựng cột sắt tạm được cố định bằng các dây néo để khôi phục tạm thời cấp điện nhanh chóng cho khách hàng đối với các vị trí khó khăn, sườn dốc, đầm lầy. Các tình huống diễn tập đảm bảo sát thực tế, đáp ứng yêu cầu công tác PCTT&TKCN khi có sự cố do thiên tai gây ra; đồng thời quá trình diễn tập cũng đã đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, thiết bị và phương tiện tham gia diễn tập. Đây là hoạt động thường niên của Công ty Điện lực Gia Lai nhằm nâng cao khả năng xử lý các dạng sự cố lưới điện, thiết bị điện, đảm bảo hệ thống công trình lưới điện vận hành an toàn, liên tục; hạn chế tối đa các thiệt hại và khắc phục kịp thời, nhanh nhất các hậu quả thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện các công việc trên lưới điện./.

Mỹ Tiến – Huy Toàn

