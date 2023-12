Điểm tựa của những người lầm lỡ

Hơn 30 năm gắn bó với làng Yít Rông, xã Ia Din, huyện Đức Cơ, ông Kpuih Ing – người uy tín của làng luôn được bà con kính trọng, suy tôn. Ông còn là điểm tựa để những người từng lầm lỗi vươn lên làm lại cuộc đời…

Anh Rơ Lan Thao từng vượt biên trái phép sang Campuchia đã được ông Kpuih Ing động viên, giúp đỡ ổn định cuộc sống sau khi hồi hương. Hiện nay, gia đình anh có 700 cây cà phê, 300 cây cao su và 2 sào điều. Ngoài ra, vợ chồng anh còn làm công nhân hợp đồng của Công ty 75, thu nhập mỗi tháng từ 7-8 triệu đồng. Sau nhiều năm cần mẫn lao động, anh Rơ Lan Thao vừa xây được ngôi nhà khang trang trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Anh Rơ Lan Thao – Làng Yít Rông, xã Ia Din, huyện Đức Cơ cho biết “Hồi năm 2004, có người rủ mình đi, nói là cứ đi là có cuộc sống sung sướng, kiếm tiền nhiều, thế là mình đi theo chúng nó. Mà mình đi cũng chẳng tới đâu, qua huyện là người ta bắt trả về. Chú Ing giúp mình, động viên mình là: thôi, đừng nghe lời người ta nữa, ở nhà của mình thôi, cố gắng mà làm. Có ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Nói với mình như thế thì mình mới nghĩ lại: đúng rồi, mình chấp nhận mình sai rồi. Sau này không nghe lời người ta nữa, chỉ làm ăn lo cho vợ con thôi.”

Cái gọi là “Tin lành Đê ga” hiện nay cũng không còn tồn tại ở làng Yit Rông. Một người từng mê muội theo FULRO, “Tin lành Đê ga” như anh Rơ Châm Den (45 tuổi, làng Yít Rông) giờ đây cũng đã đoạn tuyệt với quá khứ lầm lỗi gắn liền với tổ chức này để tập trung làm ăn phát triển kinh tế. Già Ing luôn động viên gia đình anh Den vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội 3 lần với tổng số tiền 100 triệu đồng để đầu tư làm kinh tế. Hiện nay nhà anh Den có 1000 cây cà phê, 4 sào điều đã cho thu hoạch. Vợ chồng anh vừa xây được căn nhà trị giá hơn 300 triệu đồng.

Anh Rơ Châm Den – Làng Yít Rông, xã Ia Din, huyện Đức Cơ nói “Hồi đó mình trốn sang Campuchia, mình cũng chưa biết nó là cái gì, ra sao. Chỉ nghe người ta nói đi nước ngoài sung sướng. Rốt cuộc băng rừng qua đó mà chẳng thấy ai hết, sau đó bị bắt trả lại Việt Nam. Về đây được tạo điều kiện vay vốn Nhà nước, chăm sóc cà phê, điều, từ đó mình xây được nhà. Từ đó đến nay cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Mình hiểu rằng ở quê hương mình là tốt nhất, tự hứa với bản thân không bao giờ rời xa quê hương nữa, trở về làm lại cuộc đời mới, chăm sóc con cái, cố gắng làm để thoát được cái nghèo. Chú Ing thường đến động viên, an ủi mình đừng nghe theo người xấu, cố gắng mà làm ăn để con cái mình sau này lớn lên tốt đẹp.”

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, kiên trì giải thích, thuyết phục, luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, ông Ing đã gần gũi, giúp đỡ nhiều người trong làng từ bỏ cái gọi là “Tin lành Đê ga”, bỏ ý định vượt biên trái phép để chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế.

Ông Kpuih Ing – Người có uy tín làng Yít Rông, xã Ia Din, huyện Đức Cơ chia sẻ “Tôi thường nói với mọi người đừng có nghe kẻ xấu đi lang thang, ở nhà cố gắng làm ăn chăm sóc con cái. Lo cho nó đi học để nó hiểu biết. Ngày xưa không đi học thì nghèo, cũng do không đi học nên mắc mưu người ta tuyên truyền. Giờ các cháu này hiểu biết rồi, không nghe người ta nữa, lo làm giàu thôi.”

Trung tá Nguyễn Văn Chinh – Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Đức Cơ cho biết “Ông Ing là một trong những người có uy tín ở Đức Cơ. Ông có đóng góp rất quan trọng trong công tác vận động những đối tượng từng theo FULRO, “Tin lành Đê ga” trốn ra nước ngoài trở về quê hương yên tâm làm ăn phát triển kinh tế. Ông còn góp tiếng nói của mình để giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn cố gắng học hành, lao động sản xuất, góp phần xây dựng buôn làng phát triển. Đồng thời, vì nắm rõ tình hình địa bàn, hiểu phong tục tập quán của bà con nên thời gian qua, ông Ing đã giúp đỡ, đồng hành cùng lực lượng Công an đấu tranh ngăn chặn hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, góp phần giữ gìn bình yên cho buôn làng. ”

Với uy tín của mình, ông Kpuih Ing thực sự là cầu nối để góp phần đưa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đến với người dân, vận động bà con không tin, không nghe lời kẻ xấu, chăm lo phát triển kinh tế, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để nâng cao đời sống. Vì thế, người dân trong làng luôn xem ông Ing là người mẫu mực. Họ đã hiểu được âm mưu thâm độc của bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê ga”, yên tâm lao động sản xuất để xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương.

CTV: Thúy Trinh – Nông Hòa (Công an tỉnh)

