Điểm sáng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Với tinh thần chủ động xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, lực lượng Công an xã Chư Băh phối hợp tốt với các đội nghiệp vụ Công an thị xã Ayun Pa triển khai hiệu quả các mặt công tác, qua đó phát huy sức mạnh quần chúng Nhân dân trong phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa là địa bàn tập trung chủ yếu người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về pháp luật của bà con còn hạn chế; bên cạnh đó, địa bàn rộng, có địa phận giáp ranh với tỉnh Đăk Lăk…Để đảm bảo an ninh trật tự, thời gian qua lực lượng Công an xã Chư Păh chủ động xây dựng các kế hoạch để tham mưu cho lãnh đạo Công an thị xã và chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự. Hiện nay, trên địa bàn xã Chư Băh không có đối tượng nghiện ma túy, tội phạm ma túy.

Thượng úy Nguyễn Văn Giang – Trưởng Công an xã Chư Băh cho biết: “Công an xã phối hợp tốt với các đội nghiệp vụ Công an thị xã, đẩy mạnh công tác truyên truyền, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Chủ động quản lý, giáo dục tốt các đối tượng trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc liên quan đến ANTT”.

Đặc biệt thời gian qua, Công an xã Chư Băh chú trọng công tác tiếp xúc tranh thủ già làng, người uy tín, già làng, thôn trưởng, chức sắc trong các điểm nhóm tôn giáo vừa trao đổi, nắm tình hình an ninh trật tự, vừa phối hợp tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật. Vì vậy, các vụ việc xảy ra đều được phát hiện xử lý kịp thời, không để mâu thuẫn kéo dài.

Già làng Ksor Weo – Buôn Hiao, xã Chư Băh cũng nói: “Chúng tôi phối hợp với Công an xã để răn dạy bà con, sống và lao động theo pháp luật; phải biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Không có các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, vì vậy trong buôn không xảy ra các vụ việc, bà con chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình”.

Vừa qua, Công an xã Chư Păh là một trong những đơn vị đạt thành tích cao trong thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân. Cán bộ Công an xã Chư Băh và các đội nghiệp vụ Công an thị xã Ayun Pa thường xuyên bám địa bàn, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, qua đó đã tạo sự tin tưởng, gắn kết giữa cán bộ Công an với bà con dân làng.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho bà con.

Thiếu Tá Phan Công Trình – Đội trưởng Đội xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an thị xã Ayun Pa cho biết: “Khi Công an chính quy được điều động đảm nhiệm chức danh Công an xã đã giúp cho công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn thị xã Ayun Pa có nhiều thuận lợi. Trong đó, vừa tổ chức hiệu quả các buổi tuyên truyền, vừa hỗ trợ giúp đỡ quần chúng Nhân dân, tạo sự gắn kết chặt chẽ. Các buổi tuyên truyền ngày càng có chiều sâu, chất lượng hơn, vì thế nhận thức về pháp luật của bà con tại các thôn, buôn cũng được nâng lên”.

Với sự triển khai sâu, rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Chư Băh nói riêng và thị xã Ayun Pa nói chung đã mang lại hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ngay từ cơ sở, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

