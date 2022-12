Di tích Rộc Tưng – Gò Đá được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 13) đối với 5 di tích, trong đó có Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò Đá (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò Đá, nằm trên địa bàn phường An Bình và xã Xuân An, thị xã An Khê. Tại các điểm khai quật di tích Rộc Tưng -Gò Đá … các nhà khoa học tìm thấy nhiều hiện vật đá, gồm các công cụ: ghè, mũi nhọn, công cụ chặt kiểu chopper, nạo cắt, mảnh tước, mảnh cuội… Hầu hết được làm từ đá quartz, quartzit. Trong các hố khai quật còn tìm thấy các mảnh thiên thạch… Dựa trên những cứ liệu thu thập và tiến hành phân tích, các nhà khoa học đã đi đến thống nhất: Tổ hợp di vật đá cũ được khai phá tại An Khê mang đặc trưng của một kỹ nghệ sơ kỳ thời đại Đá cũ, tương đương với giai đoạn tồn tại của Người đứng thẳng (Homo erectus) trên thế giới, có niên đại hơn 800.000 năm cách ngày nay… Trong đó, công cụ ghè 2 mặt, rìu ray, và công cụ mũi nhọn hình tam diện là những di vật đặc trưng của kỹ nghệ Đá cũ An Khê-Chúng được gia công với trình độ mỹ thuật và thẩm mỹ cao, mang đặc trưng công cụ giai đoạn tối cổ của nhân loại – Sơ kỳ Đá cũ…

Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò Đá được Thủ tướng Chính xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là niềm vui lớn của Nhân dân tỉnh Gia Lai mà mở ra một triển vọng mới trong định hình, phát triển nâng tầm di tích, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch của địa phương dựa trên giá trị di sản./.

Kim Ngân

