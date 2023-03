Để trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh hiệu quả

Sau thời gian thí điểm và đánh giá hiệu quả mang lại, việc triển khai Chương trình cho trẻ làm quen với tiếng Anh ở bậc học mầm non đã được áp dụng phổ biến cho tất cả tỉnh thành trong cả nước. Với Gia Lai, Thông tư 50 của Bộ GD – ĐT liên quan đến chương trình này đã và đang được tích cực thực hiện và bước đầu mang lại một số tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn không ít vấn đề được đặt ra xung quanh câu hỏi “Làm thế nào để trẻ mẫu giáo trong toàn tỉnh thực sự làm quen với tiếng Anh hiệu quả”? Mục Chuyện học đường hôm nay sẽ đề cập vấn đề này.

Mặc dù là ngày cuối tuần song rất đông phụ huynh của Trường Mầm non Hoa Phong Lan, thành phố Pleiku vẫn thu xếp thời gian để tham gia hoạt động kiểm tra hiệu quả việc làm quen tiếng Anh ở trường của con em mình. Một trong những lý do là vì bài kiểm tra này được triển khai với mô hình tương tác được thiết kế chuyên biệt tại trung tâm Anh ngữ để đánh giá được cả khả năng tư duy của bé với ngôn ngữ thứ 2, điều kiện quan trọng cho việc học tiếng Anh ở bậc học tiếp theo.

Chị Nguyễn Thái Hà – Số nhà 34C Nguyễn Hữu Thọ, P. Trà Bá, Tp.Pleiku bày tỏ: “Hiện nay tôi có một con gái đang học ở trường Mầm non Hoa Phong Lan ở lớp Lá. Sang năm bé phải vào lớp 1, theo Chương trình Giáo dục mới thì tôi đánh giá việc cháu phải làm quen tiếng Anh để tạo tiền đề cho cháu tự tin hơn ở cấp học mới là việc rất quan trọng. Hôm nay ở trường có tổ chức buổi kiểm tra kỹ năng cũng như hiệu quả việc học của các cháu ở lớp thì tôi đánh giá rất cao sự quan tâm, chu đáo của nhà trường cũng như trình độ chuyên nghiệp của trung tâm.”

Theo Thông tư 50 do Bộ GD-ĐT ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo thì hoạt động đánh giá này là yêu cầu quan trọng để thu thập thông tin làm cơ sở cho việc điều chỉnh, định hướng về phương pháp, nội dung và các hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Chính vì vậy, đây là một trong những ưu tiên để chọn lựa đối tác của một số trường trong việc triển khai thông tư này.

Cô giáo Trần Thị Thoa – Hiệu trưởng Trường MN Hoa Phong Lan, Tp.Pleiku nói: “Trong năm học này, Trường MN Hoa Phong Lan có liên kết với Trung tâm The English Bank để giúp cho các con vừa học vừa ứng dụng bài học vào thực tiễn, giúp các con được phát triển ngôn ngữ, làm dày vốn từ tiếng Anh. Vì chương trình học nếu không ứng dụng vào thực tiễn thì trẻ rất nhanh quên. Việc thứ 2 là nhà trường đã yêu cầu trung tâm có những buổi kiểm tra sau một khóa để phụ huynh kiểm tra các con xem học tới đâu, để can thiệp kịp thời với một số bạn như là chưa nắm được vốn từ nhiều để có biện pháp giáo dục cho các con nhiều hơn.”

Tính cần thiết của việc cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh có lẽ không cần phải bàn thêm. Thế nhưng với tỉnh Gia Lai, triển khai Thông tư 50 này không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Vì yêu cầu không phát sinh thêm biên chế giáo viên trong việc tổ chức thực hiện nên hầu như chỉ có các trường mầm non ở khu vực nội thành Pleiku và trung tâm các huyện, thị xã có điều kiện liên kết với các trung tâm Anh ngữ đã được Sở GD – ĐT Gia Lai cấp phép để tổ chức giảng dạy cho trẻ mầm non. Theo đó, việc lựa chọn liên kết hoàn toàn do các trường chủ động sau khi khảo sát cụ thể các trung tâm.

Cô Phùng Thị Sang – Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, thành phố Pleiku cho biết: “Thứ nhất là để trường nắm được tình hình, thứ hai là nắm được phương pháp để xem các phương pháp đó có thực sự phù hợp với điều kiện của nhà trường và có tạo được sự hứng thú ở trẻ hay không. Và qua phương pháp đó thì trẻ sẽ học được gì vì đây là môi trường cho trẻ làm quen với tiếng Anh, vì mục đích của mình là cho trẻ làm quen và đam mê với tiếng Anh”.

Đến nay, trong tổng số 266 trường mầm non trong toàn tỉnh chỉ mới có 60 trường triển khai cho trên 8.500 trẻ từ 3 đến 5 tuổi làm quen với tiếng Anh. Đây vẫn là một con số khá khiêm tốn so với nhu cầu của phụ huynh và đặc biệt là yêu cầu đặt ra từ Chương trình Giáo dục phổ thông mới khi trẻ chuyển sang bậc học tiếp theo. Tuy nhiên, cần phải khẳng định, so với bề rộng thì việc triển khai theo chiều sâu, bước từng bước vững chắc cũng là điều quan trọng để không chỉ hoàn thành mục tiêu của Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mầm non mà còn tạo tiền đề vững chắc để triển khai hiệu quả Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn.

