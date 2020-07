Đề nghị hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch ở làng Ó, xã Ia O

Ngay sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với bạch hầu tại làng Ó, xã Ia O huyện Ia Grai vào chiều ngày 15/7, trường hợp thứ hai dương tính với bạch có kết quả xét nghiệm vào chiều ngày 22/7, ngành Y tế huyện Ia Grai đã phát thuốc dự phòng cho toàn bộ người dân uống trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp nên ngành y tế đã tăng cường thêm lực lượng tham gia phòng, chống dịch bạch hầu với mục tiêu là cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng.

Tổng số người tham gia phòng chống dịch bệnh bạch hầu tại làng Ó, xã Ia O, huyện Ia Grai là gần 60 người gồm nhân viên y tế địa phương, nhân viên y tế Đồn Biên phòng xã Ia O, Công an huyện, Dân quân tự vệ xã. Lực luộc này được chia thành tổ gồm khám bệnh, tổ vận động tuyên truyền và tổ chốt chặn có nhiệm vụ trực 24/24 giờ tại 4 ngõ ra, vào của làng Ó. Theo ngành y tế thì việc xác định nguồn lây bệnh không chỉ những trường hợp tiếp xúc gần với những ca dương tính với bạch hầu mà có đến 50% ca bệnh không có biểu hiện, là người lành mang trùng. Do đó, để cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng sẽ càng khó khăn hơn, do đó thời gian tham gia phòng chống dịch có thể sẽ kéo dài hơn. Vì vậy, hiện ngành y tế huyện Ia Grai đang đề xuất UBND huyện, Sở Y tế hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng đang tham gia phòng, chống dịch tại đây./.

Lệ Xuân, Xuân Huy

Lượt xem: 2