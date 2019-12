Cháy nổ luôn là mối quan tâm đối với bất kỳ đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân nào. Bởi lẽ hậu quả do cháy nổ gây ra luôn để lại hậu quả nặng nề cả về tài sản và thậm chí là tính mạng con người. Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã cận kề, câu chuyện đảm bảo an toàn cháy nổ lại được nhắc đến do đây cũng là thời điểm hanh khô, mùa rất dễ xảy ra cháy. Để công tác phòng cháy đạt hiệu quả cao, riêng ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã triển khai nhiệm vụ từ khá sớm.

Ngay từ đầu mùa khô 2019, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra, tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trọng điểm. Đặc biệt công tác này được đẩy mạnh hơn nữa giữa thời điểm Gia Lai chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã cận kề.

Trung tá Trần Đăng Khoa – Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, phòng CS PCCC Và CNCH, Đội PC An Khê đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với CA 3 huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, các cơ sở dễ xảy ra cháy nổ, đặc biệt là trung tâm thương mại, khu dân cư nhằm phát hiện những thiếu sót để đảm bảo an toàn PCCC. Tổ chức tốt phương án diễn tập tại chỗ cũng như phối hợp với lực lượng tại chỗ xử lý tình huống tốt khi cháy nổ xảy ra”.

Anh Nguyễn Quốc Gia – Phường Tây Sơn, thị xã An Khê nói: “Đơn vị luôn được đội PCCC thị xã An Khê đôn đốc, nhắc nhở nhiều. Bản thân doanh nghiệp thường xuyên nâng cao ý thức đảm bảo PCCC và luôn học hỏi, nâng cao tinh thần đó đối với đội ngũ nhân viên. Đồng thời chúng tôi luôn khắc phục những thiếu sót mà Đội CC An Khê đưa ra”.

Quản lý địa bàn 3 huyện: Kông Chro, Đak Pơ, Kbang và thị xã An Khê khá xa nhau về địa giới hành chính lại còn nhiều thiếu khó trong công tác chuyên môn nhưng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đơn vị thường xuyên chú trọng đó là nâng cao tinh thần thường trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ phương án, kỹ thuật chữa cháy, cứu hộ xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Và đây cũng là dịp để từng cán bộ, chiến sỹ nhắc nhở, học tập tấm gương thiếu úy Bùi Minh Quý công tác tại Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã dũng cảm hi sinh trong một lần cứu người trên sông Ba cũng vào đầu mùa khô năm 2018.

Trung úy Nguyễn Bảo Thái – Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng rèn luyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao như thường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo xử lý, cứu nạn cứu hộ nhanh nhất, an toàn”.

Trung tá Trần Đăng Khoa – Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê cho biết thêm: “Trong mùa khô 2019-2020 và dịp Tết Nguyên Đán, chúng tôi khuyến cáo với người dân phải đảm bảo tất cả phương án phòng cháy, công tác phòng cháy, tổ chức kiểm tra, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, tổ chức thường trực chiến đấu 24/24h để nếu khi có cháy xảy ra sẽ xử lý kịp thời, không để ra cháy lớn, cháy lan”.

Được biết, địa bàn 4 huyện phía Đông tỉnh Gia Lai hiện đang có 45 cơ sở nằm trong diện quản lý về cháy nổ, trong đó nhiều đơn vị, doanh nghiệp tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ khá cao do đặc thù kinh doanh, sản xuất. Trong năm 2019 ở khu vực này xảy ra 5 vụ cháy làm thiệt hại cả trăm triệu đồng của người dân. Đây thực sự là những thông tin đáng lưu tâm khi Gia Lai đã bước vào mùa khô và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến rất gần. Làm gì và làm như thế nào để công tác phòng cháy đạt hiệu quả cao, ngoài nỗ lực của cơ quan chuyên môn thì việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị sẽ không bao giờ là thừa trong việc phòng trừ giặc lửa.

Thu Thủy, R’Piên

