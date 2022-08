Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển vùng nguyên liệu mía bền vững

Mía – vốn là cây trồng chủ lực của bà con nông dân của các địa phương khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai gắn với 2 nhà máy chế biến tại thị xã An Khê và Ayun Pa. Với mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu mía bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, những năm qua, chính quyền địa phương và các nhà máy chế biến đã triển khai nhiều giải pháp, chính sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng cây mía, góp phần phát triển ổn định, hiệu quả vùng nguyên liệu.

Rất nhiều hình thức tuyên truyền để phổ biến các kiến thức liên quan đến ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó thuyết phục bà con nông dân trồng mía mạnh dạn ứng dụng vào thực tế đã được thực hiện ở các địa phương trồng mía trong tỉnh. Trong đó, Hội thi nhà nông đua tài như thế này được Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai tổ chức đã quy tụ được nhiều nông dân trồng mía giỏi tham gia, chia sẻ kinh nghiệm thực tế – đây được xem là hình thức tuyên truyền khá hiệu quả và được đông đảo nông dân trồng mía tích cực hưởng ứng. Vì đây không chỉ là sân chơi mà qua đó còn giúp bà con nông dân trồng mía có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp trồng mía đạt năng suất, chất lượng cao.

Ông Đinh Văn Tạ – Làng kte, xã HBông, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Hiện nay gia đình tôi trồng mía được hơn 10 năm rồi, với hơn 50 ha, Qua hội thi này chúng tôi được giao lưu với nhau để chia sẻ kinh nghiệm để canh tác mía đạt hiệu quả hơn. Qua Hội thi tôi có thêm nhiều kinh nghiệm vì vài năm trở lại đây thời tiết thay đổi nên cần có thêm nhiều kinh nghiệm hơn”.

Ông Phạm Tài Vụ – Thôn Ia Peng, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Thông qua Hội thi giúp bà con hiểu về cây mía nhiều hơn. Tôi thấy rất bổ ích, tôi học hỏi được rất nhiều”.

Ông Hà Văn Phước – Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Hội thi này đã giúp bà con học hỏi để tìm hiểu về kỹ thuật, quản lý sâu bệnh để phát triển bền vững cây mía ngày càng phát triển mạnh, năng suất cao hơn. Riêng vùng Krông Pa được thiên nhiên ưu đãi nên mía đạt cao trên 100 tấn/ha. Nếu mình có kinh nghiệm và đầu tư thêm năng suất sẽ đạt cao hơn”.

Liên tiếp hai năm vừa qua giá mía tăng cao trở lại, bà con nông dân trồng mía có lãi cao nên rất phấn khởi và quyết định phục hồi những diện tích mía cũ, đồng thời mở rộng trồng mới. Chỉ tính riêng niên vụ 2022 – 2023, vùng nguyên liệu khu vực Đông Nam của tỉnh bà con phát triển được 11.500, tăng 1.665 ha so với niên vụ 2021 – 2022. Thời điểm hiện nay, mía đang trong giai đoạn vươn lóng, dự kiến sẽ cho thu hoạch từ tháng 12 năm 2022 và kéo dài đến tháng 4 năm 2023. Từ đầu vụ đến nay, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây mía sinh trưởng, phát triển tốt, tình trạng sâu bệnh, nhất là bệnh trắng lá mía giảm đáng kể so với mọi năm, dự ước năng suất đạt trên dưới 70 tấn/ ha, tăng gần 5 tấn so với niên vụ trước. Ngoài ra, hy vọng thông qua những hội thi như thế này mang lại cho bà con nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích để chăm sóc ruộng mía sinh trưởng, phát triển tốt, niên vụ mía 2022 – 2023 sẽ là niên vụ bội thu mang đến nhiều niềm vui cho bà con nông dân.

Bà Vũ Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai cho biết: “Kết thúc vụ mùa 2021 – 2022, thu nhập người trồng mía tăng cao. Hội thi lần này có chủ đề “Người trồng mía hiện đại” , Qua đây mong muốn bà con chia sẻ những giải pháp phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Và bà con đã thể hiện rất tốt các kinh nghiệm, kỹ năng. Đây là bước chuẩn bị để bước vào vụ ép mới thắng lợi”.

Song song với tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình canh tác, hiện nay Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai – đơn vị trực tiếp liên kết với bà con nông dân đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía khu vực Đông Nam còn áp dụng chính sách bảo hiểm giá thu mua, vì vậy bà con nông dân rất yên tâm gắn bó phát triển vùng nguyên liệu ổn định, bền vững.

