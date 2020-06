Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ xuống tận cơ sở, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, từ đó cộng đồng trách nhiệm, chung tay đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Gia Lai thực hiện. Bằng nhiều cách làm linh hoạt, việc làm này bước đầu phát huy hiệu quả tích cực.

Đây là buổi tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông mà Công an tỉnh triển khai với người tham dự là các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn xã H’ra, huyện Mang Yang. Tại đây, các quy định của Luật Giao thông đường bộ đã được truyền tải ngắn gọn, xúc tích, sát với thực tiễn cơ sở, từ đó giúp mọi người dễ hiểu, dễ tiếp thu. Và đặc biệt, thông qua tiếng nói của những người có uy tín tại buôn làng, những nội dung này sau đó sẽ về được truyền đạt tới bà con để cùng chung tay thực hiện.

Già làng Y Thành – Làng KDung 2, xã H’ra, Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Vận động, tuyên truyền lại cho bà con và nhắc nhở thường xuyên để mọi người chấp hành tốt an toàn giao thông, ấm no hạnh phúc”.

Thượng tá Lê Văn Cường – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Già làng, trưởng bản, các đồng chí lãnh đạo xã sẽ là những người sát dân hơn, để cùng với chúng tôi tuyên truyền đến người dân về trật tự an toàn giao thông, từ đó tránh vùng trũng mà Luật Giao thông đường bộ không đến được với đồng bào dân tộc thiểu số”.

Đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà và tuyên truyền bà con nâng cao ý thức khi tham gia giao thông bằng chính tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình là cách làm hiện nay được lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai áp dụng. Mưa dầm thấm lâu, việc tuyên truyền nhỏ lẻ, gần gũi như thế này đã từng bước làm thay đổi nhận thức nhiều người.

Anh Đinh Chrenh – Tổ dân phố Plei Nghe, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Uống say đi ngoài đường dễ tai nạn nên mình cũng sợ. Còn bây giờ uống xong là phải đi bộ vì trong làng mà, uống say quá dắt xe sao dắt được, không được đi”.

Đại úy Đinh Văn Chôn – Đội CSGT Trật tự, Công an huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Bà con uống rượu nhiều thì chúng tôi cũng đến địa bàn, đến làng, xã để tuyên truyền, khi uống rượu bia thì không được đi xe máy. Hiện tại bây giờ thì bà con cũng chấp hành tốt”.

Đa dạng và lồng ghép trong cách thức tuyên truyền, việc làm này bước đầu đem lại những kết quả tích cực. Đặc biệt việc gần gũi với bà con, nắm bắt tâm tư tình cảm, cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm tại cơ sở đã góp phần kiềm chế, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.

Đoàn Bình, Minh Trí, Thanh Sáng

Lượt xem: 4