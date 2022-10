Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong học đường hiện nay là một nhiệm vụ rất quan trọng, những kỹ năng mềm sẽ góp phần hình thành nên những con người có ích cho cộng đồng và nếu điều đó được rèn luyện cho các em học sinh ngay còn trên ghế nhà trường sẽ giúp các em có được những kỹ năng sống cơ bản phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội hiện nay. Trong đó hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm hay tuyên truyền, giáo dục Luật An toàn giao thông đường bộ đã được các đơn vị trường học đẩy mạnh thực hiện từ đầu năm tới nay.

Trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 23 vụ cháy, nổ. Để góp phần làm tốt công tác phòng, ngừa cháy nổ, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị trường học trong toàn tỉnh tổ chức được 13 buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích cho hơn 4000 học sinh và 2 buổi trải nghiệm “Em là lính cứu hỏa” cho học sinh mầm non trên địa bàn TP. Pleiku.

Tại các buổi tuyên truyền, các em đã được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh hướng dẫn một số biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại gia đình và trường học; cách xử lý sự cố cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy.

Em Trần Vũ Hoàng My – Lớp 5.4, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP. Pleiku chia sẻ: “Chương trình này đã giúp ích rất nhiều cho chúng em, giúp chúng em phòng, chống những nguy cơ về cháy nổ và sau hôm nay em sẽ về truyền đạt lại những kiến thức bản thân học được cho người thân và những người bạn chưa được tham gia chương trình này”.

Trung úy Nguyễn Xuân Tùng – Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Được sự quan tâm của lãnh đạo, cấp ủy của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai, Đoàn cơ sở luôn nêu cao tinh thần phải tiếp cận trẻ em đặc biệt là đối tượng thanh thiếu nhi để tuyên truyền cho các em biết tầm quan trọng của công tác PCCC. Từ đó trang bị cho các em những kiến thức cơ bản cũng như là hành trang cuộc sống để các em có thể an toàn đối với chặng đường trong tương lai”.

Ngoài hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm thì giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho học sinh cũng được quan tâm. Chỉ tính riêng tại TP.Pleiku, từ đầu năm đến nay Đội CSGT-TT, Công an TP. Pleiku đã tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông cho hơn 29.000 học sinh và giáo viên tại 19 trường học.

Tại các buổi sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, cùng với được nghe cán bộ công an giao thông giới thiệu, tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các em học sinh còn được hướng dẫn các kỹ năng, văn hóa khi tham gia giao thông, cách xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông.

Em Nguyễn Thị Yến Nhi – Lớp 11B9 Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku cũng nói: “Sau buổi hôm nay em sẽ về tuyên truyền cho gia đình và các em nhỏ, ba mẹ tham gia giao thông cho đúng quy định. Và là một người học sinh thì em nghĩ nghĩa vụ của mình là tham gia cho đúng an toàn giao thông”.

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh – Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP. Pleiku cho biết: “Qua những biện pháp này đã góp phần là nâng cao nhận thức, cũng như là ý thức chấp hành pháp luật giao thông của phụ huynh và học sinh, đồng thời là góp phần xây dựng văn hóa giao thông. Trong bộ phận thanh thiếu niên thế hệ trẻ là những chủ nhân tương lai của đất nước”.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống trong học đường rất cần thiết nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng để tự bảo vệ bản thân. Đồng thời, qua những chương trình này cũng góp phần phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh./.

Linh Chi, Bá Bính

Lượt xem: 4