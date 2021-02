Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19

Thực hiện mục tiêu “kép”, cùng với quyết liệt, đồng bộ triển khai các biện pháp phòng, chống tiến tới đẩy lùi dịch Covid-19, tỉnh Gia Lai đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp, với quyết tâm chính trị cao nhất để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội nhằm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Năm 2021 năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và là năm có tính chất bản lề trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của cả giai đoạn 2020 – 2025. Thế nhưng, ngay từ tháng đầu năm dịch Covid-19 xuất hiện tại một số địa phương trong tỉnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước tình hình đó, tỉnh ta đã đề nghị các ngành, địa phương xây dựng các kịch bản tăng trưởng với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “kép” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Thủ tướng Chính phủ yêu cầu như thế này: Một mặt là chúng ta phải quyết liệt phòng, chống dịch nhưng mặt khác chúng ta cũng phải có các kịch bản, các phương án tốt nhất để phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới, tức là trong tình hình chúng ta đang có dịch. Cho nên tôi đề nghị các ngành kích hoạt toàn bộ các phương án, các kịch bản để triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để làm đứt gãy các chuỗi cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân; chúng ta xây dựng cho cả vùng có dịch và vùng không có dịch để các hoạt động này được tiến hành một cách thường xuyên và an toàn”.

Nhờ triển khai có hiệu quả các giải pháp trong thực hiện mục tiêu “kép” mà cùng với việc khống chế được dịch Covid-19 thì bức tranh nền kinh tế của tỉnh nhà cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định và từng bước đi vào chiều sâu. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp 2 tháng ước đạt 3.450 tỷ đồng, đạt 13,9% và tăng gần 20% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu lũy kế 2 tháng ước đạt trên 101 triệu USD, tăng trên 35% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt đến cuối tháng 2 đạt trên 1.000 tỷ đồng, đạt gần 21% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng hơn 25% so với cùng kỳ…

Và hiện nay, các ngành, địa phương đã xác định và đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để vừa tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch song cũng sớm khôi phục và đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực đầu tàu để tạo những cú hích trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện cỗ xe tam mã đó là xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư công. Thứ hai nữa là chúng tôi tham mưu xây dựng triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về 4 chương trình trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; tham mưu, đề nghị các sở, ngành xây dựng các kịch bản kích cầu về du lịch, thương mại, kích cầu về xúc tiến đầu tư để khi chúng ta kiểm soát được dịch bệnh thì bắt tay vào thực hiện”.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND TP.Pleiku trao đổi: “Chúng tôi xác định nhiệm vụ phát triển ngành dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố vì vậy trong năm 2021 này chúng tôi tập trung cho công tác phát triển kết cấu hạ tầng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào du lịch; và thứ 3 là chúng tôi kiên quyết, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch để thành phố Pleiku trở thành một điểm đến an toàn, thân thiện cho Nhân dân, du khách trên mọi miền Tổ quốc; qua đó sẽ thúc đẩy kinh tế -xã hội của địa phương phát triển. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động với điều kiện đảm bảo 5K để vừa sản xuất kinh doanh và vừa chống dịch”.

Dù trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch Covid-19, song tin rằng với những kịch bản đề ra và với những mục tiêu, giải pháp đồng bộ, cụ thể và sự chủ động, sáng tạo của các cấp,ngành cùng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh và hoàn thành được 17 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội của năm 2021 và đảm bảo đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đến cuối năm là 8%./.

Đức Hải, Minh Trung

