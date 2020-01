Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lớn thiếu hụt do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên vừa ký ban văn bản đề nghị đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DTLCP, nhất là vào dịp đầu năm 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn triển khai việc nuôi tái đàn lợn, đồng thời hướng dẫn áp dụng có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương thông tin thường xuyên, đầy đủ về giá cả thị trường và nguồn cung thịt lợn để người chăn nuôi và thương lái biết cùng có trách nhiệm ổn định thị trường, ngành hàng chăn nuôi, tăng cường kiểm soát, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá mất kiểm soát. Các địa phương tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện chăn nuôi tái đàn, tăng cường việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại, gia trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn và phát triển đàn lợn. Đẩy mạnh phát triển sản xuất và chăn nuôi các loại gia súc khác, gia cầm và nuôi trồng thủy sản đảm bảo 3 nguyên tắc an toàn sinh học, cân bằng cung cầu và an sinh xã hội. Lực lượng chức năng và các địa phương tập trung tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn ra, vào tỉnh theo quy định.

Hồng Uyên, Duy Linh

