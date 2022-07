Đẩy mạnh khai thác diện tích mặt nước lòng hồ thủy lợi, thủy điện để nuôi trồng thủy sản

Theo báo cáo đánh giá qua giám sát của HĐND tỉnh về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020 thì lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của tỉnh dù đã có bước phát triển song chưa tương xứng với tiềm năng.

Tính đến cuối năm 2020 tổng diện tích mặt nước có điều kiện nuôi trồng thủy sản của tỉnh là hơn 15.000 ha; tổng sản lượng thủy sản đạt gần 7.000 tấn, tăng hơn 1.500 tấn so với năm 2015. Hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ tăng trưởng thủy sản đạt 3,27%/năm, giá trị sản xuất đạt 214 tỷ đồng vào năm 2020, gấp 1,18 lần so với năm 2015. Tuy nhiên, công tác tái cơ cấu lĩnh vực này còn hạn chế, quy mô nhỏ lẻ, chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế; mới chỉ khai thác được khoảng 1.240 ha diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản, chiếm 8,24% tổng diện tích mặt nước có điều kiện nuôi trồng, còn lại là diện tích khai thác tự nhiên. Cùng với đó là chưa xây dựng được thương hiệu chủ lực đối với sản phẩm thủy sản, chưa chủ động được nguồn giống, phần lớn phải nhập từ các trung tâm ngoài tỉnh. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với các ngành, địa phương là khuyến khích, vận động và hỗ trợ người dân để phát huy hiệu quả diện tích các lòng hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn nhằm thúc đẩy lĩnh vực nuôi trồng thủy sản phát triển./.

